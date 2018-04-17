вторник, 17 апреля 2018 г.
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Названа универсальная стрижка, которая подходит всем женщинам

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ФОТО: Phovoi R./PantherMedia / Phovoi R.

При выборе модной стрижки многие женщины начинают выискивать ту стружку, которая идеально ей подойдет. И да, такая стрижка существует! Стилисты предлагают обратить внимание на стрижку боб, ведь она подойдет абсолютно любому типу лица.

Также вы можете не переживать, стрижка боб подойдет любому возрасту: если вы совсем юна или женщина в возрасте. Стрижка боб считается универсальной из-за того, что подходит любой форме лица и типу волос: от кудрявых до тонких, которые лишены объема, пишет Ivona.bigmir.net.

При выборе стрижки боб обратите внимание на длину: короткая до ушей, до линии подбородка или по плечи. Также стрижку боб можно выполнить как одним срезом, так и создать модное градуирование кончиков, что выглядит весьма эффектно.

Универсальная стрижка боб также хорошо смотрится в тандеме с челкой: прямая, косая, рванная или удлиненная. Кстати, стрижка боб очень легка в укладке: просто высушить волосы феном, наклоняя голову вниз. Также существует множество вариантов причесок на стрижку боб: вы можешь заплетать косы, выравнивать или чуть подкручивать волосы плойкой.

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