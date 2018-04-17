Названа универсальная стрижка, которая подходит всем женщинам

Также вы можете не переживать, стрижка боб подойдет любому возрасту: если вы совсем юна или женщина в возрасте. Стрижка боб считается универсальной из-за того, что подходит любой форме лица и типу волос: от кудрявых до тонких, которые лишены объема, пишет Ivona.bigmir.net.

При выборе стрижки боб обратите внимание на длину: короткая до ушей, до линии подбородка или по плечи. Также стрижку боб можно выполнить как одним срезом, так и создать модное градуирование кончиков, что выглядит весьма эффектно.