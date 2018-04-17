В каких странах живут лучшие и худшие мужчины планеты

Мужчин из разных стран оценивали по тому, сколько времени они отводят детям, а также уборке в доме, приготовлению пищи и проведению времени с женами. Исследователи отвели особое внимание вкладу мужчин в их собственные отношения, передает Pew Research.

Так, результаты показали, что отцы Великобритании проводят с детьми лишь 24 минут, тогда как матери — целый час. Британцы с большой неохотой занимаются домашними делами, а по мнению женщин, бритианские мужчины далеко не лучшие любовники, пишет Ivona.bigmir.net.

Но жительницы Греции считают худшими в постели своих мужчин. Что касается семейных дел, здесь греки лучше британцев, поэтому занимают в рейтинге первые позиции. Среди плохих мужчин лидируют также турки, которые признаны наименее верными партнерами в мире, французы и голландцы; очень жесткий темперамент оказался у норвежцев и немцев.