Каких женщин выбирают мужчины

Узнайте на, по каким критериям мужчины оценивают нас, женщин.

Сладкая женщина

Это идеальный вариант для большинства мужчин. Женщина во всех смыслах этого слова. Она всегда рада видеть тебя, накормить, обогреть, в постель уложить. Она всегда оставляет о себе хорошее впечатление. К ней всегда стремишься вернуться. Но эти женщины нарасхват. Они первыми выходят замуж, и с такими редко разводятся, пишет Ivona.bigmir.net.

Мисс Равенство

Нет, это не радикальные феминистки, требующие всеобщего равенства мужчин и женщин. Для них равенство означает равенство во всем, от ведения домашнего хозяйства, обеспечения семьи и воспитания детей до секса, где тоже должно быть все поровну.

Сама сексуальность

Женщина-мечта свободолюбивых мужчин. Она любит секс, людей, общение и снова секс. И не скрывает этого. При этом она не продается и не отдается кому попало. Она не нимфоманка, страдающая психическими расстройствами на сексуальной почве. Она просто жаждет секса. Ее обожают мужчины потому, что счастливчику секс достается как приз. По этой же причине ее ненавидит большинство женщин.

Свой парень

Такая женщина – лучший друг, с ней приятно быть рядом не только ради секса. После знакомства с ней уже через пять минут общения тебе будет казаться, что вы знаете друг друга много лет. Она всегда на твоей стороне, смеется над всеми твоими шутками и искренне скучает в разлуке. Но если ты не собираешься быть "просто другом", то стоит намекнуть об этом сразу, иначе таковым и останешься.

Мисс Независимость

Такая женщина хочет мужчину в своей жизни, но совместная жизнь ее не интересует. Отношения с ней достаточно просты. Она вряд ли пустит тебя в свою личную жизнь. В мужчине она видит просто сексуального партнера. В сексе она может быть очень горячей, но во всем остальном – это кусок льда.

Просто подруга

В то время как многие женщины из кожи вон лезут, чтобы выйти замуж, для этого типа данный вопрос просто не рассматривается. Она счастлива от того, что просто находится рядом с тобой. От нее не услышишь как вздохов при виде свадебной процессии, так и вопроса: "Как мы будем строить наши отношения?". Это комфортная позиция для свободных мужчин. Наверное, она думает о замужестве, но не сейчас.

Женщина-личность

Пусть она и не первая красавица, зато в любой компании блещет интеллектом, остроумием, игривостью – это ее конек. Она притягивает людей, как магнит. Она так мила и мудра, что легко скрывает все свои недостатки. Ты просто не замечаешь их. Именно поэтому так приятно быть с ней рядом.

Нетребовательная женщина

Пожалуй, самый редкий тип характера, который является нетипичным для современных женщин. Ее действительно не интересует, сколько у тебя денег – она просто тебя любит. Не за деньги/статус/материальные блага – просто так. Она, вероятно, истинная феминистка, готовая платить свою долю расходов.