Раскрыта предсвадебная диета Меган Маркл, а также планы пары на медовый месяц

Меган ранее признавалась, что увлекается пилатесом и занимается им практически ежедневно для поддержания фигуры, пишет Rus.tvnet.lv.

Помимо этого, источники в королевском дворце сообщили, что бывшая актриса занимается на велотренажере и беговой дорожке по два часа в день — час утром и час вечером. К тому же Маркл делает приседания, качает пресс и мышцы рук, так как у одного из ее нарядов не будет рукавов. После тренировок она отдыхает в сауне.

Тот же источник сообщает, что Маркл отказалась от алкоголя и пьет только минеральную воду и травяные чаи. Она практически полностью исключила из рациона углеводы и ест только органические фрукты и овощи, киноа и чечевичный суп.

Медовый месяц пара проведет в Намибии. Важную роль в их отношениях сыграла другая африканская страна — Ботсвана, поездку в которую они назвали одним из самых романтичных моментов в своих отношениях.

Вероятно, также на их выбор повлияло желание скрыться от посторонних глаз — Намибия считается одной из самых малонаселенных стран в мире.