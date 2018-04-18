среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Раскрыта предсвадебная диета Меган Маркл, а также планы пары на медовый месяц

Раскрыта предсвадебная диета Меган Маркл, а также планы пары на медовый месяц

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Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТО: Niall Carson/PA Wire/PA Images

Источники в королевском дворце раскрыли предсвадебную диету невесты принца Гарри Меган Маркл, а также рассказали, куда пара отправится в медовый месяц. Об этом сообщило издание The Mirror.

Меган ранее признавалась, что увлекается пилатесом и занимается им практически ежедневно для поддержания фигуры, пишет Rus.tvnet.lv.

Помимо этого, источники в королевском дворце сообщили, что бывшая актриса занимается на велотренажере и беговой дорожке по два часа в день — час утром и час вечером. К тому же Маркл делает приседания, качает пресс и мышцы рук, так как у одного из ее нарядов не будет рукавов. После тренировок она отдыхает в сауне.

Тот же источник сообщает, что Маркл отказалась от алкоголя и пьет только минеральную воду и травяные чаи. Она практически полностью исключила из рациона углеводы и ест только органические фрукты и овощи, киноа и чечевичный суп.

Медовый месяц пара проведет в Намибии. Важную роль в их отношениях сыграла другая африканская страна — Ботсвана, поездку в которую они назвали одним из самых романтичных моментов в своих отношениях.

Вероятно, также на их выбор повлияло желание скрыться от посторонних глаз — Намибия считается одной из самых малонаселенных стран в мире.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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