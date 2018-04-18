Какую ошибку совершают женщины при использовании масок для лица

Для женщин, которые следят за красотой своей кожи, маски — неотъемлемая часть ухода за лицом, пишет Rus.tvnet.lv.

Они способны и глубоко очистить поры, и щедро увлажнить, и подарить здоровое сияние. Но часто мы не получаем желаемого результата.

Специалисты выяснили, почему эти средства порой не оправдывают наших ожиданий.

Зачастую, когда мы наносим маску для лица, хочется подержать ее подольше. Кажется, что так полезные ингредиенты уж точно подействуют. Однако делать этого не стоит.

«Когда маска высыхает, она фактически начинает высасывать влагу и питательные вещества из кожи (особенно это касается тканевых масок)», — объяснила американскому Cosmopolitan косметолог Сара Чэпман.

Кроме того, превышение длительности бьюти-сеанса может привести к раздражению и высыпаниям. Дерматолог Шари Марчбейн подтверждает, что очень важно придерживаться инструкции на упаковке, ведь маска работает, пока она влажная.

Доктор советует попробовать средство сначала на руке, чтобы узнать, за сколько минут оно полностью высохнет. Только после этого можно наносить маску на лицо.