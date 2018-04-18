среда, 18 апреля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Я любимая
  • Какую ошибку совершают женщины при использовании масок для лица

Какую ошибку совершают женщины при использовании масок для лица

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Маска для лица.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Если, используя маски для лица, вы не замечаете никакого эффекта, возможно, стоит проверить, все ли вы делаете правильно... Косметологи и дерматологи рассказали, в чем наша главная ошибка.

Для женщин, которые следят за красотой своей кожи, маски — неотъемлемая часть ухода за лицом, пишет Rus.tvnet.lv.

Они способны и глубоко очистить поры, и щедро увлажнить, и подарить здоровое сияние. Но часто мы не получаем желаемого результата.

Специалисты выяснили, почему эти средства порой не оправдывают наших ожиданий.

Зачастую, когда мы наносим маску для лица, хочется подержать ее подольше. Кажется, что так полезные ингредиенты уж точно подействуют. Однако делать этого не стоит.

«Когда маска высыхает, она фактически начинает высасывать влагу и питательные вещества из кожи (особенно это касается тканевых масок)», — объяснила американскому Cosmopolitan косметолог Сара Чэпман.

Кроме того, превышение длительности бьюти-сеанса может привести к раздражению и высыпаниям. Дерматолог Шари Марчбейн подтверждает, что очень важно придерживаться инструкции на упаковке, ведь маска работает, пока она влажная.

Доктор советует попробовать средство сначала на руке, чтобы узнать, за сколько минут оно полностью высохнет. Только после этого можно наносить маску на лицо.

По ее словам, главные ингредиенты, которые сушат кожу — древесный уголь, масло чайного дерева, растительные экстракты и кислоты.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ