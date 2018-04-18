«Подстреленная» челка - самая модная прическа весны. Звезды уже рискнули!

Последний раз такая челка была на пике популярности более 50 лет назад, в середине XX века. Тогда ее носили все: и звезды пин-апа вроде Бетти Пейдж, и само воплощение элегантности — Одри Хепберн, пишет Rus.tvnet.lv.

Считается, что короткая челка — идеальный способ открыть лицо, сделать его визуально моложе и добавить прическе оригинальности. Однако идет она далеко не всем.

Микрочелка противопоказана девушкам с круглой или квадратной формой лица. Также стоит быть аккуратнее обладательницам широких скул, высокого лба и крупного носа.

А вот девушки с овальной, удлиненной или сердцевидной формой лица могут смело коротко обрезать челку, не отмеряя семь раз.

Главное — не забывать, что baby bangs требует особого ухода. Например, укладывать ее лучше, используя мусс и небольшую расческу. Так вам удастся избежать нежелательных завитков.