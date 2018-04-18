среда, 18 апреля 2018 г.
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  • «Подстреленная» челка - самая модная прическа весны. Звезды уже рискнули!

«Подстреленная» челка - самая модная прическа весны. Звезды уже рискнули!

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Эмма Уотсон

ФОТО: X / AFF-USA.COM/AFF/PA Images

Каждая девушка хотя бы раз в жизни задумывалась о том, чтобы отстричь челку. Если до этого вы не решались на такой смелый шаг, то сейчас — самое время. Ведь стилисты в один голос заявляют: в моде экстремально короткая челка, заканчивающаяся на 3-5 сантиметров выше ваших бровей. На английском ее называют baby bangs.

Последний раз такая челка была на пике популярности более 50 лет назад, в середине XX века. Тогда ее носили все: и звезды пин-апа вроде Бетти Пейдж, и само воплощение элегантности — Одри Хепберн, пишет Rus.tvnet.lv.

Считается, что короткая челка — идеальный способ открыть лицо, сделать его визуально моложе и добавить прическе оригинальности. Однако идет она далеко не всем.

Микрочелка противопоказана девушкам с круглой или квадратной формой лица. Также стоит быть аккуратнее обладательницам широких скул, высокого лба и крупного носа.

А вот девушки с овальной, удлиненной или сердцевидной формой лица могут смело коротко обрезать челку, не отмеряя семь раз.

Главное — не забывать, что baby bangs требует особого ухода. Например, укладывать ее лучше, используя мусс и небольшую расческу. Так вам удастся избежать нежелательных завитков.

Тренд уже подхватили многие голливудские звезды. Они делают челку ровной или рваной, красят ее в тон волос или выделяют цветом. Эмма Уотсон, Эмма Робертс, Кэти Перри, Белла Хадид, София Бутелла и многие другие уже последовали ультрамодной тенденции. А вы рискнете?

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