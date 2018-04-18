Ученые: женское тело стареет неравномерно

Длившееся более четырех лет исследование, в ходе которого ученые анализировали результаты, полученные сразу в нескольких научных проектах, показало: быстрее всего у женщин стареет грудь. Данный вывод был сделан с учетом сведений, добытых при использовании специальной техники для измерения точного биологический возраста органов и тканей, а также математической модели. Об этом сообщается в Hronika.info.

В рамках эксперимента 1000 человек согласились пройти обследование, которое определяло настоящий возраст их тела. Эти данные ученые соотнесли с результатами проведенного ими сопоставления ДНК здоровых людей и болеющих раком. В конечном итоге и было установлено, что молочные железы наиболее уязвимы перед старением – грудь стареет быстрее всего, а при наличии серьезного заболевания этот процесс ускоряется еще больше.

«Ткани груди стареют намного быстрее тканей других участков тела. Если женщина больна раком груди, то рядом с тем местом, где находится злокачественная опухоль, клетки оказываются старее, чем в других местах, почти на 10 лет», - открыли исследователи.