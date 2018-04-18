Небывалый розыгрыш! Выиграйте участие в проекте по преображению и похудению и получите идеальную внешность к лету!

Милые девушки и женщины, предлагаем вам бросить себе вызов и за два месяца до своего дня рождения привести свое тело в порядок, а также создать свой неповторимый образ под руководством профессионального тренера и стилиста! Если вы готовы – добро пожаловать в проект «Мой крутой День Рождения», который продлится с 5 мая по 5 июля.
Над вашей физической формой будет трудиться профессиональный тренер с 25-летнем стажем работы Лариса Ивахно, а над вашим образом и гардеробом – персональный стилист Кристиана Лиш!
По окончанию проекта вы получите:
- сброшенные килограммы согласно поставленным целям
- знания о том, как правильно питаться + индивидуальная программа питания, составленная собственноручно под руководством тренера
- новый гардероб, где старым и не украшающим ваше тело вещам больше не место
- новые навыки: как корректировать фигуру с помощью подходящих именно вам цветами и фасонами, как освежить свой образ с помощью аксессуаров
- набор готовых образов, составленных для свободного/ делового/ праздничного поводов, которые идеально преподнесут именно вашу фигуру
- кучу стильных фишек по созданию гармоничного образа от стилиста
Помимо усиленных тренировок, у вас будут встречи с экспертами своего дела: косметологами, визажистами, парикмахерами, психологами, преподавателями по питанию и йоге.
В конце проекта состоится незабываемый день рождения с сюрпризами для всех участников, дошедших до конца проекта, где все смогут поделиться своими достижениями и поставить новые цели!
Увлекательное путешествие к своему идеальному телу под руководством тренера и стилиста вы можете получить всего за 109 евро, если зарегистрируетесь до 23 апреля, затем цена повысится! Количество мест ограничено! Кроме того, каждый участник самостоятельно должен приобрести абонемент в клуб Idakeskus (различные пакеты услуг от 20 евро в месяц).
А если вы хотите попасть в проект бесплатно – участвуйте в нашем розыгрыше в Facebook! ВНИМАНИЕ! Победитель обязуется разрешать его снимать, давать интервью и фотографировать для публикаций на портале Krasotka.ee.
Если лень участвовать в розыгрыше, можете зарегистрироваться на проект самостоятельно, для этого пришлите на почту larisaivahno18@gmail.com свои данные: имя, фамилия, возраст, рост, вес, контактный телефон. До первой встречи платить за проект не надо.
Подробнее о тренере и стилисте:
Профессиональный тренер Лариса Ивахно:
–магистр педагогики, тренер со стажем работы более 25 лет
- инструктор различных направлений, таких как классическая и силовая аэробика, пилатес, bodyART,и по групповым программам
- организатор и тренер проекта «Готовимся к лету вместе», который успешно работает более шести лет
Персональный стилист Кристиана Лиш
Помогает женщинам создать свой уникальный стиль, основываясь на индивидуальных особенностях. Главная цель - сделать женщин счастливее, увереннее в себе и раскрыть их природный потенциал!
- Окончила МГУ Культуры и Искусства Art&Imago по профессии стилист-имиджмейкер
- Прошла обучение в бизнес школе стилистов Анны Арсеньевой «Стилист№1»
- Имеет 3-х летний опыт работы с клиентами
- Провела более 1000 консультаций по цветотипу, анализу фигуры и стилю
- Является организатором проектов по преображению женщин совместно с Kaubamaja
- Провела более 30 лекций о моде, стиле и рациональном гардероб
- Участвовала в проекте FitModel Projekt Estonia в качестве стилиста
Работы стилиста можно посмотреть на сайте: http://www.kristiana.lish.tilda.ws/mywork.