Небывалый розыгрыш! Выиграйте участие в проекте по преображению и похудению и получите идеальную внешность к лету!

Над вашей физической формой будет трудиться профессиональный тренер с 25-летнем стажем работы Лариса Ивахно, а над вашим образом и гардеробом – персональный стилист Кристиана Лиш!

По окончанию проекта вы получите:

- сброшенные килограммы согласно поставленным целям

- знания о том, как правильно питаться + индивидуальная программа питания, составленная собственноручно под руководством тренера

- новый гардероб, где старым и не украшающим ваше тело вещам больше не место

- новые навыки: как корректировать фигуру с помощью подходящих именно вам цветами и фасонами, как освежить свой образ с помощью аксессуаров

- набор готовых образов, составленных для свободного/ делового/ праздничного поводов, которые идеально преподнесут именно вашу фигуру

- кучу стильных фишек по созданию гармоничного образа от стилиста

Помимо усиленных тренировок, у вас будут встречи с экспертами своего дела: косметологами, визажистами, парикмахерами, психологами, преподавателями по питанию и йоге.

В конце проекта состоится незабываемый день рождения с сюрпризами для всех участников, дошедших до конца проекта, где все смогут поделиться своими достижениями и поставить новые цели!

Увлекательное путешествие к своему идеальному телу под руководством тренера и стилиста вы можете получить всего за 109 евро, если зарегистрируетесь до 23 апреля, затем цена повысится! Количество мест ограничено! Кроме того, каждый участник самостоятельно должен приобрести абонемент в клуб Idakeskus (различные пакеты услуг от 20 евро в месяц).

А если вы хотите попасть в проект бесплатно – участвуйте в нашем розыгрыше в Facebook! ВНИМАНИЕ! Победитель обязуется разрешать его снимать, давать интервью и фотографировать для публикаций на портале Krasotka.ee.

Если лень участвовать в розыгрыше, можете зарегистрироваться на проект самостоятельно, для этого пришлите на почту larisaivahno18@gmail.com свои данные: имя, фамилия, возраст, рост, вес, контактный телефон. До первой встречи платить за проект не надо.

Подробнее о тренере и стилисте:

Профессиональный тренер Лариса Ивахно:

Лариса Ивахно ФОТО: Частный архив

–магистр педагогики, тренер со стажем работы более 25 лет

- инструктор различных направлений, таких как классическая и силовая аэробика, пилатес, bodyART,и по групповым программам

- организатор и тренер проекта «Готовимся к лету вместе», который успешно работает более шести лет

Персональный стилист Кристиана Лиш

Кристина Лиш ФОТО: Андрей Чертков

Помогает женщинам создать свой уникальный стиль, основываясь на индивидуальных особенностях. Главная цель - сделать женщин счастливее, увереннее в себе и раскрыть их природный потенциал!

- Окончила МГУ Культуры и Искусства Art&Imago по профессии стилист-имиджмейкер

- Прошла обучение в бизнес школе стилистов Анны Арсеньевой «Стилист№1»

- Имеет 3-х летний опыт работы с клиентами

- Провела более 1000 консультаций по цветотипу, анализу фигуры и стилю

- Является организатором проектов по преображению женщин совместно с Kaubamaja

- Провела более 30 лекций о моде, стиле и рациональном гардероб

- Участвовала в проекте FitModel Projekt Estonia в качестве стилиста