Депрессия матери бьет по интеллекту ее маленького ребенка

Дети, имеющие депрессивных матерей, значительно чаще демонстрируют более низкий уровень IQ, как показало исследование. От 10% до 25% женщин сталкиваются с послеродовой депрессией, которая может спровоцировать задержки развития у их малыша. Это уже известно науке, однако исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего предположили, что воздействие на интеллектуальное развитие ребенка и процессы обучения из-за депрессии матери продолжается даже в подростковом возрасте, если, конечно, у матери продолжаются ее проблемы с психикой. Это исследование особенно актуально для США, которые являются неофициальным чемпионом мира по количеству жертв депрессий и выписываемых антидепрессантов, пишет Medikforum.ru.

По статистике, около 10% женщин столкнутся с депрессиями в какой-то период своей жизни. Когда-то к этому психическому расстройству относились, как к чему-то постыдному, однако в последние годы общество делает многое для того, чтобы жертвы депрессий не стеснялись своих проблем и обращались за профессиональной помощью. Особенную опасность представляет послеродовая депрессия, с которой сталкивается до 20% матерей, так как она негативно влияет на здоровье малыша, как физическое, так и интеллектуальное. Причина этого точно не установлена, но есть предположения о том, что находящиеся в состоянии депрессии матери просто уделяют меньше времени своему ребенку, и именно это отражается на его активности.