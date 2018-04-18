Врачи определили 10 самых полезных продуктов на свете

Составители рейтинга пояснили: ими было учтено не только количество полезных микроэлементов в выбранных продуктах питания. Другим важным условием для попадания в этот список стало то, насколько полно они усваиваются организмом, передает Rus.tvnet.lv.

1-е место: помидоры. Богаты клетчаткой, калием, а также содержат много активного антиоксиданта ликопина, обладающего противораковыми свойствами. Регулярное употребление томатов полезно для сердца.

2-е место: овсяная крупа. Благодаря высоким уровням растительных белков и клетчатки блюда из овса способствуют нормализации кровяного давления и оздоровлению пищеварительного тракта. Диетологи посоветовали есть овсянку два-три раза в неделю, но не чаще.

3-е место: киви. «Мохнатые» фрукты насыщены витаминами A, C и Е, а в их семечках содержатся жирные кислоты омега-3. Киви очень полезны при гипертонии, болях в суставах.

4-е место: виноград. Его употребление предотвращает образование тромбов, а также, за счет присутствия сильнейших антиоксидантов, защищает от появления опухолевых клеток.

5-е место: рыба и морепродукты. Достаточно съедать один-два раза в неделю, чтобы стать более здоровым. В рыбе и морепродуктах содержится много жирных кислот омега-3, главных спасителей сосудов и сердца.

6-е место: брокколи. Этот вид капусты содержит сульфорафан, который защищает клетки от развития онкологии и убивает бактерии, влияющие на развитие язвы желудка.

7-е место: авокадо. Содержащиеся в его плодах жирные кислоты укрепляют состояние сосудов и сердца, а другие вещества, фитонутриенты, не позволяют свободным радикалам проникать в клетки организма, делая их уязвимыми перед опухолями.

8-е место: листовые салаты и зелень. Эти продукты – источник огромного количества витаминов и минералов, что идет на пользу всему организму.

9-е место: чеснок. Его употребление препятствует размножению бактерий, повышает потенцию, защищает от развития рака.