Пять ошибок, которые совершают жены в браке

Я — жена и совершаю множество ошибок в своем браке, наверняка, вы тоже, и это может плохо отразиться на ваших отношениях с мужем. Итак, вот чего вам стоит избегать в семейной жизни:
Обращаться с мужей, как с ребенком
Я иногда забываю, что мой муж – это мой муж. Он рядом так долго, что кажется, будто он какой-то малыш, оставляющий после себя крошки, немытую посуду и грязные носки на полу, пишет Soulpost.ru.
Я забываю, что он трудолюбивый добытчик и любящий отец и иногда бью его ниже пояса своим сарказмом. Я забываю, что моя задача — поощрять, хвалить, ценить, уважать и поддерживать его.
Забывать, что мужу необходим секс больше, чем мне
Я устаю, потому что тяжело работаю. И к 21.00 единственное, что у меня на уме, — это не забыть постирать белье, приготовить чистые вещи детям и что-то поесть на завтра в школу, запереть двери, накормить кошку, поставить будильник, почистить зубы, намазаться кремом и упасть в постель.
Я хочу расслабиться и вздохнуть с облегчением, когда день закончится. У меня нет желания заниматься чем-либо еще. Но моему мужу это необходимо.
Это не означает, что я ненормальна или у меня низкое либидо. Это просто означает, что мой уровень тестостерона не так высок, как у него. Я часто забываю, что иногда не стоит быть эгоистом. Иногда нужно встречать его нужды, независимо от того, настроена ли я на это или не очень.
Ставить потребности наших детей прежде желаний мужа
С рождения нашего первенца – он стал приоритетом в моей жизни. Затем это почетное место разделил с ним его брат. Мое счастье и благополучие моих детей – превыше всего в моей жизни, и иногда их потребности превосходят счастье и благополучие моего мужа.
Однако жизнь не должна состоять лишь из потребностей моих детей. На первом месте должны быть отношения с мужем. Я часто забываю, что моему мужу необходимо внимание, поощрение и восхищение, так же, как и детям.
Не отказываться от желания все контролировать
Я делаю массу ошибок, но я знаю, как правильно загружать посудомоечную машину. Я также знаю, как повесить картину, и как она будет смотреться в разных уголках нашего дома. Я могу дисциплинировать ребенка и приготовить мясное рагу. Мне не нужна помощь ни в одном из этих занятий, но мой муж иногда думает, что он должен внести свою лепту в этот процесс.
Но, если я слышу его предложение о том, как втиснуть больше посуды в посудомоечную машину или где повесить портрет, я его пресекаю его на полуслове. Иногда я заставляю его думать, что его инициатива — худшая идея. Я часто забываю, что у моего мужа действительно хорошие идеи, и, хотя я никогда этого не признаю, все же он прав.
Не прилагать усилий, чтобы выглядеть «симпатичной»
Однажды я отправила мужу грубое сообщение: «Дай мне знать, когда ты будешь дома, чтобы я могла вылезть из своей пижамы».
Иногда я забываю о себе и о том, как должна выглядеть любимая, обожаемая женщина, в которую когда-то влюбился мой муж. Я ношу мешковатую одежду и иногда не моюсь по нескольку дней, не говоря уже о макияже. Но я знаю, что мой муж ценит, когда я выгляжу красиво.
Он никогда не прекращает твердить, что я прекрасна, особенно когда я ухаживаю за собой и надеваю изящное платье. Некоторым женщинам нравится верить, что «внутренняя красота» — все, что необходимо мужчине. Но это не совсем так. Духовная красота — замечательная, чистая, прекрасная, благородная вещь.
Но мужчина ценит в женщине и внешнюю красоту. Я не говорю, что все женщины должны превращаться в Клаудию Шиффер во время дефиле, но я забываю о том, что иногда пора вылезать из леггинсов и побыть хрупкой и прекрасной музой для своего избранника.
У меня прекрасный муж — он верен, трудолюбив, добр и прост. Его отношение к детям заставляет мое сердце таять.
Я часто забываю поступать правильно в браке, но я никогда не перестану любить своего мужа. Моя любовь стимулирует меня совершенствоваться. Она будет в моем сердце, когда мы вырастим наших детей и увидим наших внуков.