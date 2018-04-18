Пять ошибок, которые совершают жены в браке

Обращаться с мужей, как с ребенком

Я иногда забываю, что мой муж – это мой муж. Он рядом так долго, что кажется, будто он какой-то малыш, оставляющий после себя крошки, немытую посуду и грязные носки на полу, пишет Soulpost.ru.

Я забываю, что он трудолюбивый добытчик и любящий отец и иногда бью его ниже пояса своим сарказмом. Я забываю, что моя задача — поощрять, хвалить, ценить, уважать и поддерживать его.

Забывать, что мужу необходим секс больше, чем мне

Я устаю, потому что тяжело работаю. И к 21.00 единственное, что у меня на уме, — это не забыть постирать белье, приготовить чистые вещи детям и что-то поесть на завтра в школу, запереть двери, накормить кошку, поставить будильник, почистить зубы, намазаться кремом и упасть в постель.

Я хочу расслабиться и вздохнуть с облегчением, когда день закончится. У меня нет желания заниматься чем-либо еще. Но моему мужу это необходимо.

Это не означает, что я ненормальна или у меня низкое либидо. Это просто означает, что мой уровень тестостерона не так высок, как у него. Я часто забываю, что иногда не стоит быть эгоистом. Иногда нужно встречать его нужды, независимо от того, настроена ли я на это или не очень.

Ставить потребности наших детей прежде желаний мужа

С рождения нашего первенца – он стал приоритетом в моей жизни. Затем это почетное место разделил с ним его брат. Мое счастье и благополучие моих детей – превыше всего в моей жизни, и иногда их потребности превосходят счастье и благополучие моего мужа.

Однако жизнь не должна состоять лишь из потребностей моих детей. На первом месте должны быть отношения с мужем. Я часто забываю, что моему мужу необходимо внимание, поощрение и восхищение, так же, как и детям.

Не отказываться от желания все контролировать

Я делаю массу ошибок, но я знаю, как правильно загружать посудомоечную машину. Я также знаю, как повесить картину, и как она будет смотреться в разных уголках нашего дома. Я могу дисциплинировать ребенка и приготовить мясное рагу. Мне не нужна помощь ни в одном из этих занятий, но мой муж иногда думает, что он должен внести свою лепту в этот процесс.

Но, если я слышу его предложение о том, как втиснуть больше посуды в посудомоечную машину или где повесить портрет, я его пресекаю его на полуслове. Иногда я заставляю его думать, что его инициатива — худшая идея. Я часто забываю, что у моего мужа действительно хорошие идеи, и, хотя я никогда этого не признаю, все же он прав.