Среди беременных набирает популярность новая мода: маникюр с результатами УЗИ

Авторство идеи – скопировать скан УЗИ на поверхность ногтя – принадлежит одной из клиенток Сары по имени Стэйси Доналдсон. Стэйси должна вот-вот родить и решила таким образом приветствовать будущего малыша, пишет The Daily Mail. Сара, специализирующаяся на нестандартном маникюре, превосходно справилась с поставленной перед ней задачей и один в один изобразила скан на одном из ногтей Стэйси, используя акриловую краску и тонкую кисточку, пишет Deti.mail.ru .

Когда Сара 12 апреля выложила фото своего творения в Facebook, пост набрал вирусную популярность, собрав 145 тысяч лайков и десятки тысяч публикаций. Некоторым пользователям идея изображать еще не рожденных детей на ногтях показалась странной и даже ужасной. Однако будущим матерям эта мысль так понравилась, что салон Сары теперь просто завален сотнями запросов на «УЗИ-маникюр». Ей даже пришлось искать помощниц, которые могли бы выполнять такие заказы. По словам Сары, к ней обращаются не только беременные, но и те женщины, которые по разным причинам потеряли ребенка – так они хотят почтить его память.