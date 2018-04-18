Какие косметические процедуры нельзя делать беременным?

Беременность - удивительное время, когда в в организме девушки происходит множество изменений. И выглядеть красиво девушка хочет всегда независимо от положения. Но не все косметические процедуры могут пойти на пользу - есть такие, которые могут даже навредить не только девушке, но и ребенку.