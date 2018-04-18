Какие косметические процедуры нельзя делать беременным?

Беременность - удивительное время, когда в в организме девушки происходит множество изменений. И выглядеть красиво девушка хочет всегда независимо от положения. Но не все косметические процедуры могут пойти на пользу - есть такие, которые могут даже навредить не только девушке, но и ребенку.
Кислотный пилинг. Эта процедура хороша тем, что обновляет эпидермис, избавляет от ороговелых частиц на коже и существенно выравнивает тон лица. С помощью кислотного пилинга улучшается не только цвет лица, но и разглаживаются мелкие морщинки. Такая процедура противопоказана беременным девушкам, так как может вызвать аллергию, раздражения и болезненные ощущения. Косметологи рекомендуют заменить кислотный пилинг на более щадящий: молочный или гликолевый, передает Lady.tochka.net.
Лазерные процедуры. Все косметические процедуры, которые связаны с лазером, беременным женщинам делать противопоказано. Такой вид процедуры может негативно повлиять на состояние беременной девушки, вызовет дискомфорт и боль. Поэтому, данную процедуру стоит отложить после периода лактации.
Инъекции. Такая процедура запрещенная беременным девушкам из-за повышенной вероятности кровотечений. Результат процедуры может быть непредсказуемым из-за гормональных перестроек в организме. Поэтому ботокс и коррекция формы губ с помощью гиалуроновой кислоты следует на время отложить.
Ультразвуковая и механическая чистка лица. Эти процедуры проводят с помощью специального электрического тока малой силы, поэтому для беременных ультразвуковая и механическая чистка лица противопоказаны.