Восемь признаков счастливых отношений, которых не понять вашим бабушкам и дедушкам

Мы собрали восемь признаков, по которым можно определить, все ли хорошо у вас с вашей второй половинкой по меркам современного мира, пишет AdMe.ru.

1. Вы не беспокоитесь о том, как партнер ведет себя в ваше отсутствие

Доверие — одна из основных вещей, на которых строятся гармоничные отношения. В современном мире, где люди не так много времени проводят дома, возможность доверять другу другу выходит на передний план. Если у вашего партнера какие-то дела, или кто-либо из вас задерживается на работе, или, о боже, поехал на корпоратив, на котором будет кто-то незамужний, — не нужно бить тревогу.

Стоит помнить, что любые трагические предположения — это лишь ваш внутренний сценарий, как пишет Пег Стрип в своей статье. Нужно всегда отделять внутреннее беспокойство от реальных проблем и заниматься тем, что вам нравится, вместо того чтобы грызть ногти в ожидании любимого.

2. Вы не переживаете о том, как он или она ведет себя в социальных сетях

Сейчас, когда профили ну хоть на какой-то платформе есть у всех, поведение в социальных сетях стало одним из основных проявлений личности человека и частью его жизни. Очень важно уважать и эту сторону характера второй половинки и понимать, что фотография в красивом платье, выложенная в инстаграм — это просто фото, а не попытка измены.

Активность в социальных сетях или, напротив, пренебрежение ими — лишь проявление особенностей темперамента человека, утверждают психологи. В сложной ситуации стоит в первую очередь попытаться понять человека, поговорить с ним, а не радикально требовать удалить аккаунты отовсюду.

3. Вы знаете все пароли, но не видите необходимости следить друг за другом

Когда вы живете вместе, соблюдать конспирацию (всегда выходить из профиля в фейсбуке, держать телефон при себе и так далее) кажется безумием. Но есть пары, которые пытаются убедиться в верности любимого, проверяя его телефон и соцсети. Когда у вас по-настоящему доверительные отношения, вам не нужно раз за разом удостоверяться в том, что все в порядке.

Своим поведением Шерлока Холмса вы можете очень серьезно задеть свою вторую половинку. Эксперты в области отношений Линда и Чарли Блум говорят, что будет лучше, если вы выскажете любимому человеку свои опасения, чтобы совместно решить эту проблему.

4. Вы не отслеживаете каждую покупку, совершенную вашей второй половинкой