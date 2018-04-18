Как понять, любит ли муж и можно ли сохранить отношения? Ответ психолога

Я сказала, чтобы он подумал еще месяц, что терпение у меня тоже не вечное. Хотя потерпела бы еще, зная, что все изменится. Говорю, что люблю его и всегда поддержу. На мой вопрос о любви он ответить не может.

Пожалуйста, помогите советом.

Комментирует психолог Надежда Кузьмина:

«Очень важно, что вы обозначили для себя и вашего мужа некий срок для принятия решения. Не стоит мучить себя и позволять близкому человеку мучить вас своим молчанием. Возможно, этим молчанием и отстраненностью он вас «наказывает» за те чувства, которые сам переживает: обиду, например. И, если это так, то стоит прекратить поддерживать подобное инфантильное поведение вашего мужа по нескольким причинам.

Первая — взрослые люди говорят и проговаривают проблемы в семье, ищут способы решения их вместе. Вторая — если ваш муж на вас обижен из-за переписки с другими мужчинами, то часть ответственности за то, что сейчас происходит в ваших отношениях, лежит и на нем. Он сам прочитал вашу переписку, нарушил ваши границы и сделал он это, я так понимаю, не спросив у вас разрешения? При этом ваш мужчина говорил, что доверяет вам. Люди, которые друг другу доверяют, извините за прямоту, не проверяют.

И в этой ситуации почему-то вы чувствуете себя виноватой и абсолютно ответственной за эту ситуацию, хотя по вашим словам в переписке нет ничего, что в его глазах бы вас могло скомпрометировать.

Другой вопрос, с чем связано то, что вы стали переписываться с другими мужчинами, возможно, подсознательно вы хотели внимания, которое уже давно перестали получать от вашего мужа.

Вы пишите, что готовы терпеть и поддерживать мужа, если будете знать, что все изменится. Если изменилось его отношение к вам, если прошли чувства (не из-за переписки скорее всего, это может быть просто поводом), то его отношение вы не измените. Как бы не было больно, но это стоит принять. И, если вы решите разойтись, то на одной территории жить не стоит.

У меня создалось впечатление, что вы больше переживаете за вашего мужа, чем за себя. Если вам страшно представить, что без него вам будет еще хуже, чем сейчас, а сейчас мне кажется ваши отношения ничего, кроме боли, не приносят, то вам стоит обратиться за помощью к специалисту, так как ваши отношения напоминают сильную зависимость.

Вы ждете от вашего мужчина жалости, как будто вы — пленница или жертва, но жалость — не лучшая основа для любых отношений. Вы готовы жить с кем-то, кто с вами только потому, что жалеет вас? Вам действительно страшно остаться одной, и вы предпочитаете отношения, в которых ваш партнер вас не уважает и не ценит? Может стоит перестать цепляться за призрачные мечты?

Я понимаю, что после 12 лет совместной жизни очень сложно принять решение разойтись, но если ваш муж не готов что-то делать для того, чтобы данную ситуацию изменить, готовы ли вы быть рядом с таким человеком? Если да, то нужно принять, что дальнейшие такие отношения принесут вам только страдания и боль. Чудес не бывает и само собой ничего не меняется.

Еще один момент. Если вы захотите поговорить с мужем еще раз, то прекратите просить прощения, вы уже извинились, а он — за то, что прочитал вашу личную переписку, насколько я поняла, — нет. Ответственность в паре (в отношениях) всегда обоюдная.

И главное — постарайтесь перестать его жалеть, он — взрослый мужчина, а не маленький мальчик. Не позволяйте ему так садистически с собой обращаться, он живет на вашей территории, сейчас еще и не работает, кто его содержит, вы? Вы имеете право знать, что происходит в ваших отношениях, что он чувствует к вам.