Косметика своими руками: рецепт овсяной пудры для лица

И если ты не доверяешь зарубежным и отечественным производителям и хочешь получить натуральный продукт, тогда ты можешь приготовить бьюти-средства своими руками. Так например, косметическую пудру для лица можно приготовить даже в домашних условиях, пишет Lady.tochka.net.

Косметическую пудру для лица можно приготовить из натуральных растительных компонентах, а минеральную пудру на основе мики серицит, диоксид титана, оксид цинка. Сегодня мы поговорим о натуральной пудре для лица из овсянки.

Овсяная пудра, приготовленная в домашних условиях, - это не только кладезь витаминов для кожи, но и отличное средство, контролирующее блеск. Пудра легко ложится, адсорбирует, гипоаллергенная и прозрачна. Эта пудра легко ложится на лицо и не забивает поры, что особенно важно в весенне-летнем уходе за кожей.

Если ты сторонница натуральной и органической косметики – обязательно попробуй приготовить это средство дома! Всего 24 часа – и полезная овсяная пудра будет готова!

Тебе понадобится:

10 столовых ложек овсянки;

3-4 л воды.

Приготовление:

Овсянку измельчи в кофемолке, полученную смесь залей в банке 1 л воды и хорошо перемешай. Когда крупные кусочки немного осядут – слей воду. Проделай процедуру 3-4 раза, пока не вымоешь максимум крахмала.

Оставь банку до появления осадка.

Процеди осадок через 3 слоя бумажных неароматизированных полотенец.

Просуши осадок на салфетке около 24 часов.