Косметика своими руками: рецепт овсяной пудры для лица

Сейчас многие девушки склонны выбирать максимально натуральные средства, не только уходовой, но и декоративной косметики. Но чтобы выбрать действительно качественный продукт, потребуется не только не малые средства, но и время, чтобы найти его.
И если ты не доверяешь зарубежным и отечественным производителям и хочешь получить натуральный продукт, тогда ты можешь приготовить бьюти-средства своими руками. Так например, косметическую пудру для лица можно приготовить даже в домашних условиях, пишет Lady.tochka.net.
Косметическую пудру для лица можно приготовить из натуральных растительных компонентах, а минеральную пудру на основе мики серицит, диоксид титана, оксид цинка. Сегодня мы поговорим о натуральной пудре для лица из овсянки.
Овсяная пудра, приготовленная в домашних условиях, - это не только кладезь витаминов для кожи, но и отличное средство, контролирующее блеск. Пудра легко ложится, адсорбирует, гипоаллергенная и прозрачна. Эта пудра легко ложится на лицо и не забивает поры, что особенно важно в весенне-летнем уходе за кожей.
Если ты сторонница натуральной и органической косметики – обязательно попробуй приготовить это средство дома! Всего 24 часа – и полезная овсяная пудра будет готова!
Тебе понадобится:
10 столовых ложек овсянки;
3-4 л воды.
Приготовление:
Овсянку измельчи в кофемолке, полученную смесь залей в банке 1 л воды и хорошо перемешай. Когда крупные кусочки немного осядут – слей воду. Проделай процедуру 3-4 раза, пока не вымоешь максимум крахмала.
Оставь банку до появления осадка.
Процеди осадок через 3 слоя бумажных неароматизированных полотенец.
Просуши осадок на салфетке около 24 часов.
После высыхания аккуратно сними осадок и перетри в ступке, переложи в емкость и наноси на лицо кистью для пудры.