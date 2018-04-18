Талисман для легких родов и еще... Что возьмет с собой в роддом Кейт Миддлтон

Британские подданные с нетерпением ждут рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма, пишет Rus.tvnet.lv.

Сама герцогиня Кембриджская уже давно подготовилась к появлению малыша на свет и даже собрала сумку, с которой поедет в роддом.

Инсайдер рассказал английскому порталу OK!, что же возьмет с собой в больницу Кейт.

По словам источника, Джордж и Шарлотта, которые как можно скорее хотят увидеть брата или сестру, вручили матери несколько своих игрушек, чтобы она могла показать их новорожденному.

Королева Елизавета II вручила Кейт алебастровую подвеску-талисман с изображением камеи, которая, по мнению монархини, гарантирует легкие роды.

Мама Кейт, Кэрол Миддлтон, попросила дочь взять в больницу бусы из оникса. Это украшение, как считает миссис Миддлтон, приносит удачу.

Кроме того, в сумке Кейт лежит плеер с успокаивающей музыкой, ароматическая свеча и увлажняющий крем, а еще электронная книга с произведениями лауреатов Букеровской премии 2017 года.