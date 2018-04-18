среда, 18 апреля 2018 г.
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Талисман для легких родов и еще... Что возьмет с собой в роддом Кейт Миддлтон

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Кейт Миддлтон

ФОТО: MEGA/MEGA

Совсем скоро 36-летняя Кейт Миддлтон станет многодетной матерью. В преддверии важного события журналисты узнали новые детали грядущих родов герцогини.

Британские подданные с нетерпением ждут рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма, пишет Rus.tvnet.lv.

Сама герцогиня Кембриджская уже давно подготовилась к появлению малыша на свет и даже собрала сумку, с которой поедет в роддом.

Инсайдер рассказал английскому порталу OK!, что же возьмет с собой в больницу Кейт.

По словам источника, Джордж и Шарлотта, которые как можно скорее хотят увидеть брата или сестру, вручили матери несколько своих игрушек, чтобы она могла показать их новорожденному.

Королева Елизавета II вручила Кейт алебастровую подвеску-талисман с изображением камеи, которая, по мнению монархини, гарантирует легкие роды.

Мама Кейт, Кэрол Миддлтон, попросила дочь взять в больницу бусы из оникса. Это украшение, как считает миссис Миддлтон, приносит удачу.

Кроме того, в сумке Кейт лежит плеер с успокаивающей музыкой, ароматическая свеча и увлажняющий крем, а еще электронная книга с произведениями лауреатов Букеровской премии 2017 года.

Правда, мы не уверены, что у жены принца Уильяма будет время на чтение. Ну, и куда без фото? На прикроватном столике Миддлтон будут стоять многочисленные снимки членов семьи и, конечно же, Елизаветы II. Что ж, надеемся, это облегчит ей роды!

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