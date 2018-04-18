Почему в отношениях важно отдыхать друг от друга

Отдых друг от друга: раздражение

Довольно часто у женщин возникают претензии к их партнерам потому что те не слышат их, не замечают то, что должны подмечать и продолжают делать то, что так раздражает. Ну неужели так сложно класть вещи на свои места, закручивать крышечкой зубную пасту и включать футбольный матч на меньшей громкости – знакомая ситуация, правда? Если посмотреть на это со стороны, можно обнаружить, что причина появления таких ситуаций не в патологической глухоте партнера на замечания, а в том, что огромный ком раздражения нарастает в нас с каждым днем все больше и больше. На первый план выходят бытовые перепалки, а не слова любви друг к другу, важным становится второстепенное, и вы решаете вопросы уборки в квартире, забывая целовать любимого перед сном, пишет Хочу.

Отдых друг от друга: расставания

Для того чтобы продолжать любить друг друга нужно все время расставаться. Не пугайтесь, не в буквальном смысле. Не нужно разрывать отношения, но стоит научиться проводить больше времени порознь, чтобы вновь спешить к друг другу навстречу. Стремление проводить сутки вместе, потому что вы не можете существовать друг без друга типично для первых этапов отношений. А для того, чтобы оно сохранилось, необходимо отпустить руку партнера хотя бы на несколько часов, чтобы вновь захотелось скрестить пальцы.

Отдых друг от друга: привычка скучать

Вырабатывайте для себя привычку скучать по партнеру, вспоминая все, что вы любите в нем. Правда, задача немного усложняется, если он в этот момент будет находиться рядом с вами. Поэтому старайтесь планировать свой досуг так, чтобы успеть сходить в кино с подругами, пообедать с коллегами, а вечером быть счастливой женщиной, которая успела соскучиться по своему мужчине.

Отдых друг от друга: личное пространство