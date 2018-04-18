Почему в отношениях важно отдыхать друг от друга

Мы расскажем вам, почему в отношениях мужчины и женщины крайне важно научиться отдыхать друг от друга. Эта тема очень актуальна для тех, кто каждый день чувствует раздражение к своему партнеру, хоть и старается подавлять это в себе.
Отдых друг от друга: раздражение
Довольно часто у женщин возникают претензии к их партнерам потому что те не слышат их, не замечают то, что должны подмечать и продолжают делать то, что так раздражает. Ну неужели так сложно класть вещи на свои места, закручивать крышечкой зубную пасту и включать футбольный матч на меньшей громкости – знакомая ситуация, правда? Если посмотреть на это со стороны, можно обнаружить, что причина появления таких ситуаций не в патологической глухоте партнера на замечания, а в том, что огромный ком раздражения нарастает в нас с каждым днем все больше и больше. На первый план выходят бытовые перепалки, а не слова любви друг к другу, важным становится второстепенное, и вы решаете вопросы уборки в квартире, забывая целовать любимого перед сном, пишет Хочу.
Отдых друг от друга: расставания
Для того чтобы продолжать любить друг друга нужно все время расставаться. Не пугайтесь, не в буквальном смысле. Не нужно разрывать отношения, но стоит научиться проводить больше времени порознь, чтобы вновь спешить к друг другу навстречу. Стремление проводить сутки вместе, потому что вы не можете существовать друг без друга типично для первых этапов отношений. А для того, чтобы оно сохранилось, необходимо отпустить руку партнера хотя бы на несколько часов, чтобы вновь захотелось скрестить пальцы.
Отдых друг от друга: привычка скучать
Вырабатывайте для себя привычку скучать по партнеру, вспоминая все, что вы любите в нем. Правда, задача немного усложняется, если он в этот момент будет находиться рядом с вами. Поэтому старайтесь планировать свой досуг так, чтобы успеть сходить в кино с подругами, пообедать с коллегами, а вечером быть счастливой женщиной, которая успела соскучиться по своему мужчине.
Отдых друг от друга: личное пространство
Личное пространство очень важно для каждого человека, и игнорируя его существования в начале отношений, вы создаете себе большую ловушку для вашего будущего. Не важно, кто вы – ярко выраженный экстраверт или замкнутый интроверт – приходит время, когда человеку нужно уединиться, чтобы привести свои мысли в порядок. Уважайте личное пространство вашего партнера и отстаивайте свое, чтобы потом не обижаться друг на друга. Проводите время на балконе с чашечкой кофе, посвящайте вечер просмотру фильмов, над которыми вы хотите поплакать, читайте книгу в парке. Словом, выделяйте время и место, где у вас появится личное пространство, и позволяйте делать то же самое вашему мужчине.