Не дай себя обмануть! Вот в чем отличие духов от туалетной воды и одеколона

В чем же разница между духами, парфюмированной водой, туалетной водой, одеколоном и освежающей водой. Надеемся, наш путеводитель поможет тебе при выборе аромата, пишет Ofigenno.cc.

Каждый вид парфюмерии имеет в составе ароматический концентрат, воду и спирт. А отличаются духи, одеколон, парфюмированная и туалетная вода как раз по соотношению этих трех компонентов.

Духи

Духи — самый стойкий вид парфюмерии, который держится на коже около 6 часов, а все благодаря высокому содержанию эфирных масел. Главное отличие духов в том, что они имеют шлейф. Аромат данного вида парфюмерии раскрывается постепенно, меняясь через некоторое время.

Духи не рекомендуют использовать в жаркую погоду, так как их насыщенный аромат станет еще более резким. Учитывая это, а также высокую стоимость духов, сделай их идеальным вариантом для какого-нибудь вечернего выхода.

Парфюмированная вода

Концентрация ароматических веществ в них немного меньше, поэтому данный вид парфюмерии можно спокойно использовать на протяжении дня. Аромат держится около 4 часов, и шлейф у парфюмированной воды гораздо слабее, нежели у духов.

Туалетная вода

В туалетной воде ощущаются верхние и средние ноты, а вот шлейф остается неуловимым. Концентрация эфирных масел еще меньше, чем у духов и парфюмированной воды. Туалетную воду можно использовать несколько раз в день и в самую жаркую погоду. Поэтому этот вид парфюмерии самый распространенный и доступный.

Одеколон

По свойствам одеколон очень похож на туалетную воду. В нем минимальное содержание ароматических веществ и держится он на коже всего около двух часов. Этот легкий вид парфюмерии особенно полюбился мужчинам.

Освежающая вода