Чтобы показать, почему матери просыпаются уставшими, женщина сняла на видео, как проходит ее ночь

И утром, когда казалось бы, ты должен чувствовать себя отдохнувшим и полным сил, ты почему-то просыпаешься уставшим… Когда мать-блогер Мелани Дарнелл стала замечать, что утром она просыпается уже уставшей, ей стало интересно, почему так происходит. И женщина решилась на эксперимент, пишет Ihappymama.ru .

Она повесила камеру у себя над кроватью, чтобы посмотреть, что такого она делает ночью, что утром ей нужно отдыхать от сна. Оказалось, что почти всю ночь Мелани возится с детишками, которые никак не хотят дать маме отдохнуть. Дети то и дело плакали, по очереди приходили спать с ней, а младший сыночек и вовсе не хотел засыпать и мешал матери делать это. Дети за всю ночь очень выматывали Мелани, и потому утром она чувствовала себя совершенно не отдохнувшей. А видео этого эксперимента женщина выложила в Сеть и собрала множество комментариев и лайков в поддержку. Ведь Мелани – не единственная мать, которая по ночам устает…