Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела

Ученые одного из университетов Чехии назвали продукты, которые способствуют появлению неприятного запаха от человеческого тела, об этом сообщило издание «Актуальные новости». Одним из наиболее активных провокаторов ухудшившегося телесного запаха исследователи называют алкоголь, пишет Medikforum.ru.

«Человек после выпивки начинает обильно потеть: спирт метаболизируется в уксусную кислоту, а потом выделяется через поры», - объяснили научные специалисты возникновение запаха после употребления спиртного.

Также, по их словам, к подобной проблеме может привести постоянное употребление красного мяса и продуктов, имеющих в своем составе высокие уровни метиловых соединений. Например, можно начать не слишком хорошо пахнуть, если употреблять много шпината и свеклы.

Один из полезнейших овощей на свете – капуста – тоже, к сожалению, способствует тому, что тело плохо пахнет.