Женщины с сексапильными фигурами чаще заболевают диабетом

От популярного мультяшного персонажа Джессики Рэббит до Мэрилин Монро и Ким Кардашьян - женщины с изгибами фигуры давно считаются секс-символами. Однако новое исследование показало, что эти заветные пропорции тела, к которым стремятся миллионы представительниц прекрасного пола, имеют и свои минусы. Крупные бедра очень часто являются следствием воздействия гена, который также увеличивает риск диабета второго типа у женщин, но не у мужчин. Ген под названием KLF14 оказывает уникальный по своей драматичности эффект на жировые клетки, заставляя их становится более крупными, но уменьшая их количество в области бедер и живота. В результате, женскому организму бывает тяжелее контролировать уровень сахара в крови. Причем исследователи из Университета Вирджинии обнаружили этот феномен у женщины, которые унаследовали данный ген от матерей с аналогичным типом фигуры, пишет Medikforum.ru.

Бесчисленное количество предыдущих исследований показывали, что KLF14, напротив, уменьшает риск диабета у женщин, однако теперь команда исследователей настаивает, что их наблюдения, продолжавшиеся 5 лет, являются более точными. А по их результатам можно разрабатывать новые методики профилактики, уменьшающие риск диабета у женщин. Впрочем, полученные результаты изначально удивили авторов исследования.