Грабитель вырвал модели волосы, сломал ей ногти, но отнять сумку от YSL не смог

34-летний Сингх Бхай напал на Клэр Пентони, когда она возвращалась на работу с обеденного перерыва. Грабитель уронил девушку на землю и попытался отобрать у нее дизайнерскую сумку.

«Он хватался за мою сумку, но я никак не могла отказаться от нее, потому что это одна из моих любимых вещей, и она стоила мне небольшого состояния. Мне пришлось несколько месяцев экономить, чтобы купить ее», - признается девушка, сообщает Life.ru.

Девушка вступила в драку с грабителем, чем привлекла внимание прохожих. Они пришли на помощь модели — и преступник был вынужден отступить. После того как Сингх Бхай убежал, Клэр поняла, что полностью испортила маникюр и лишилась нескольких клочьев волос, но сумела отбить сумку.

«Я ударила и оттолкнула его — я просто должна была с ним бороться. В это время в сумке не было денег, но сама сумка стоила того, чтобы сражаться», - сказала она.