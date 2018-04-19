Почему мужчины отдаляются: 12 парней раскрыли причины

«Я как-то встречался с девушкой, которая знала мою сестру и племянницу, и она постоянно плохо говорила о них. Я понял, что они ей не нравятся, и это было плохим знаком. Если она не может уважать мою семью, я не могу уважать ее», пишет Soulpost.ru.

«Я был всего на третьем свидании с девушкой, и она начала рассказывать мне все свои семейные проблемы, а потом еще расплакалась. Это, конечно, трогательно, что она открылась мне, но это было больше похоже на нытье. Я не знал, что делать в этой ситуации. Но я точно не захотел четвертого свидания».

«Мы поехали на море на выходные — это был мой подарок ей на день рождения. Но все, что она делала — это жаловалась на отель, на сервис, на еду и погоду. В итоге мы целый день просидели в номере и не насладились солнцем, потому что она была не в настроении. Мне показалось, что она просто не оценила мои старания, какой подарок я ей сделал, а она даже не сказала «спасибо». Теперь она моя бывшая. Нужно уметь ценить усилия людей».

«Я долго пытался подкатывать к девушке, которая продолжала строить из себя труднодоступную, хотя я знал, что нравлюсь ей (мне сказала общая подруга). Поначалу это было интересно, но потом мне стало скучно. Тем более было очевидно, что она делает это специально. Мне больше не хотелось добиваться ее».

«После того, как я добавил ее в друзья в Facebook, она начала присылать мне фото, на которых меня отмечали друзья, и расспрашивала, что за девушки рядом со мной, обвиняя меня, что я слишком близко стою к ним — это меня отпугнуло. А жаль, она была симпатичной».

«Девушка как-то пришла ко мне домой, потому что она «была неподалеку» — это было обеденное время. В итоге она провела у меня ночь, и на следующий день мы сходили пообедать в кафе. Но она так и не ушла и все искала повод остаться у меня. Я понял, что она очень навязчива, и у нее нет своей жизни».

«Мне правда нравилась эта девушка, и нас пригласили на один день рождения. Она напилась и начала флиртовать с моими друзьями. Трудно было сказать, кто именно ей нравится, потому что она успевала флиртовать со всеми. Это определенно изменило мое мнение о ней».

«Я часто переписывался с одной девушкой, но потом мне стало скучно, и я перестал. Когда она спросила меня, почему, я честно сказал, что потерял интерес. Тогда она начала истерить, слать мне по 10 сообщений подряд, обзывать, писать в стиле: «Ты придурок, все вы мужики одинаковые, я думала, ты другой. Я рассказывала о тебе друзьям, теперь ты меня унизил, я думала, ты станешь моим парнем. Прощай». Это реакция очень незрелого человека, я думал, женщины любят честность».

«Мне нравилась одна девушка, но она потом вдруг пропала из виду. Через несколько месяцев она передумала и снова объявилась. Хотя мне это льстило, мне показалось, что она нерешительна, что может ее бросил парень, и теперь она прибежала ко мне. В общем, я не ответил ей».

«Честно, когда я начинаю отдаляться от девушки, это потому что я общаюсь еще и с другими. Надеюсь, девушки понимают, что если парень холост, то вероятно он переписывается не с одной девушкой. А когда у тебя их так много, со временем ты становишься менее внимательным и сосредотачиваешься только на самых-самых. Естественный отбор».

«Я общался с девушкой, которая очень обижалась каждый раз, когда я не лайкал ее новую фотографию, она даже просила меня лайкнуть. Я делал так несколько раз, чтобы сделать ей приятное, но спустя время это начало раздражать. Я понял, что она поверхностная, неуверенная и несерьезная».