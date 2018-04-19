Семь причин, почему нельзя встречаться с русскими и украинскими девушками

Например, мой друг Жак должен был выпить целую бутылку водки с моим отцом. В противном случае, его посчитают слишком слабым, чтобы защитить меня в опасности.

К счастью для всех нас, Жак прошел тест успешно, и мы отпраздновали это большим количеством пирога.

4. Они слишком независимы.

Некрасов, русский поэт XIX века, сказал: «Русская женщина может остановить на скаку коня и войти в горящую избу». Это образ независимой женщины, которой не нужна помощь или защита от мужчин.

Девушки в Украине или России не верят в идеальные отношения, и даже если в их жизни появится принц, они должны быть в состоянии себя содержать.

Для них часто важнее построить карьеру и получить второе высшее образование, чем найти мужчину, который будет ценить их индивидуальность и свободу.

Украинская женщина будет очень независимой в отношениях, и очень упрямой. Но, с другой стороны, от нее можно ожидать отвагу в опасности, и силу, которая поможет вам обоим преодолеть самые трудные времена.

5. У них высокие ожидания.

Они очень требовательны. Они не хотят просто парня, который будет их безумно любить. Они хотят, чтобы их безумно любил лучший мужчина на Земле.

Для них очень важны хорошие манеры: вы должны открывать двери, помогать надеть пальто, приносить на свидание цветы. Если вы не джентльмен, не стоит даже пытаться.

Но не забывайте быть храбрым рыцарем и для других! Уступить место в транспорте пожилым людям и спасти котенка от бродячих собак.

Однажды я видела мужчину, который прыгал в сточные воды, чтобы спасти крошечных утят, которые упали в люк. В глазах своей девушки он был настоящим героем.

6. Проблема разрушения льда.

Русские и украинские девушки замкнуты и пытаются сохранить дистанцию, прежде чем вы сблизитесь с ними. Любая может создать впечатление Снежной королевы, даже если она любит вас (особенно, если она действительно любит вас!).

Мой сотрудник Павел приехал в Москву, чтобы навестить свою девушку.

«Когда мы начали встречаться, между нами была стена льда, как будто она не хотела сближаться и открываться мне. Медленно, шаг за шагом, я обнаружил, что под этим льдом скрывается самый любящий и заботливый человек в мире».

7. Украинская кухня.

Для многих женщин приготовление пищи — это способ показать свою любовь, так что будьте готовы к пищевым экспериментам.

Сначала кухня может показаться абсолютно нормальной, и даже немного скучной.

Но вскоре у вас начнет возникать все больше и больше вопросов.

Что за странный фиолетовый салат? Свекла с селедкой? Блины с икрой? Почему она кладет капусту в пироги (и везде)? Сколько вариаций солений на Земле? Забродивший ржаной хлеб пить … ну, это одно, на удивление, приятно!