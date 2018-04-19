Семь причин, почему нельзя встречаться с русскими и украинскими девушками

Есть семь причин, почему русские и украинские женщины — уникальны, пишет Matador Network. Наверняка, вы узнаете в одной из них себя (если не во всех сразу), или своих близких.
1. Они слишком красивы.
Русские и украинские женщины самоотверженно стремятся выглядеть красиво. Это просто пугает. Для большинства из них жизнь похожа на подиум, поэтому они должны сверкающе выглядеть даже на прогулке с собакой, пишет Lifter.com.ua.
Моя подруга Саша ходит на высоких каблуках каждый день. Она не беспокоится по поводу отсутствия комфорта, потому что прекрасно выглядит. Кроме того, за пять лет учебы она никогда не появлялась в университете в том же наряде дважды.
Когда я спросила ее, зачем так заботиться о своей внешности, она с удивлением ответила:
«Почему я не должна выглядеть красиво? Красота — это сила и уважение. Как люди заметят твой богатый внутренний мир, если не привлечь к себе внимание?»
Самое худшее, что если вы идете куда-то с такой девушкой, вы тоже должны красиво одеться и приложить много усилий, чтобы хорошо выглядеть. Иначе все будут смотреть на вас и удивляться, как такая красивая леди может идти с таким уродом?
2. Преданность — это не круто. Это обыденно.
Девушка из Украины, России или Беларуссии будет самым преданным другом, вашим лучшим советчиком, критиком и даже доктором, если вы заболеете.
Эти дамы заботливы и нежны. Они будут надежным плечом, что бы ни случилось, и готовы решать любую проблему вместе.
Лучший пример преданности славянских женщин: в ХІХ веке был бунт против московского царя. Аристократы, которые участвовали в этом бунте, были осуждены на пожизненное изгнание и каторги в Сибири. Их жены последовали за ними добровольно в холодные, пустынные земли и разделили наказание.
Эти женщины искренне верит, что ее партнер — лучший мужчина на планете, что он самый талантливый, самый сильный, самый умный.
Она считает себя королевой, поэтому может выбрать только короля. Она относится к своему мужчине как к королю — с уважением, заботой, любовью и поддержкой.
Если вы думаете, что преданность это ненужно и скучно, не встречайтесь с русскими или украинскими женщинами.
3. У вас будет «пост-советская» теща и тесть.
Это очень опасно. Посещение дома вашей подруги будет сопровождаться застольем: супы, мясо, супы с мясом, салаты, состоящие на 50% из майонеза, картофель, блины с фаршем и еще картофель, а потом торт на десерт.
А поскольку нас не вежливо вставать из-за стола посередине праздника, поэтому вам придется съесть всю эту еду.
Вы ожидаете помощи от любимой, но когда дело доходит до гостеприимства, все русские становятся неразумными и перекармливают своих гостей, пока им не будет трудно двигаться.
Она, вероятно, предложит вам еще один кусок пирога. А вы готовы к увеличению веса?
Важный момент! Ее папа, скорее всего, каким-то образом протестирует вас. Вы должны доказать, что семья может доверять вам своего драгоценного ребенка. Тесты во всех семьях разные.
Например, мой друг Жак должен был выпить целую бутылку водки с моим отцом. В противном случае, его посчитают слишком слабым, чтобы защитить меня в опасности.
К счастью для всех нас, Жак прошел тест успешно, и мы отпраздновали это большим количеством пирога.
4. Они слишком независимы.
Некрасов, русский поэт XIX века, сказал: «Русская женщина может остановить на скаку коня и войти в горящую избу». Это образ независимой женщины, которой не нужна помощь или защита от мужчин.
Девушки в Украине или России не верят в идеальные отношения, и даже если в их жизни появится принц, они должны быть в состоянии себя содержать.
Для них часто важнее построить карьеру и получить второе высшее образование, чем найти мужчину, который будет ценить их индивидуальность и свободу.
Украинская женщина будет очень независимой в отношениях, и очень упрямой. Но, с другой стороны, от нее можно ожидать отвагу в опасности, и силу, которая поможет вам обоим преодолеть самые трудные времена.
5. У них высокие ожидания.
Они очень требовательны. Они не хотят просто парня, который будет их безумно любить. Они хотят, чтобы их безумно любил лучший мужчина на Земле.
Для них очень важны хорошие манеры: вы должны открывать двери, помогать надеть пальто, приносить на свидание цветы. Если вы не джентльмен, не стоит даже пытаться.
Но не забывайте быть храбрым рыцарем и для других! Уступить место в транспорте пожилым людям и спасти котенка от бродячих собак.
Однажды я видела мужчину, который прыгал в сточные воды, чтобы спасти крошечных утят, которые упали в люк. В глазах своей девушки он был настоящим героем.
6. Проблема разрушения льда.
Русские и украинские девушки замкнуты и пытаются сохранить дистанцию, прежде чем вы сблизитесь с ними. Любая может создать впечатление Снежной королевы, даже если она любит вас (особенно, если она действительно любит вас!).
Мой сотрудник Павел приехал в Москву, чтобы навестить свою девушку.
«Когда мы начали встречаться, между нами была стена льда, как будто она не хотела сближаться и открываться мне. Медленно, шаг за шагом, я обнаружил, что под этим льдом скрывается самый любящий и заботливый человек в мире».
7. Украинская кухня.
Для многих женщин приготовление пищи — это способ показать свою любовь, так что будьте готовы к пищевым экспериментам.
Сначала кухня может показаться абсолютно нормальной, и даже немного скучной.
Но вскоре у вас начнет возникать все больше и больше вопросов.
Что за странный фиолетовый салат? Свекла с селедкой? Блины с икрой? Почему она кладет капусту в пироги (и везде)? Сколько вариаций солений на Земле? Забродивший ржаной хлеб пить … ну, это одно, на удивление, приятно!
Вы будете ненавидеть большинство блюд, но что-то обязательно станет вашей любимой едой. Например, мой парень любит «украинский» салат, потому что в нем нет капусты.