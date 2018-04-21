Как не превратить совместное проживание в кошмар

Итак, вы с мужчиной перешли на «новый уровень» и решили, что пора съехаться. Или, наоборот, ты рассталась с парнем и собираешься снимать жилье с подругой.

Снимать квартиру с кем-то экономично, весело и всегда есть с кем оставить кота. Однако не только «москвичей испортил квартирный вопрос». Не так уж и важно, что связывает тебя с человеком, с которым вы живете под одной крышей — любовные отношения или дружба — базовые принципы устройства быта в обоих случаях будут одинаковыми, пишет Lady.mail.ru.

Распределите обязанности

Вопрос распределения обязанностей — одна из самых частых причин раздоров. Чтобы предотвратить ненужные ссоры и раз и навсегда закрыть вопрос, уделите время и совместно составьте список всех бытовых обязанностей, вроде уборки и мытья посуды. Затем, двигаясь по списку, посмотрите, кто из вас готов взять на себя те или иные дела.

Пользуйтесь принципом успешных менеджеров — распределите задачи с учетом способностей и интересов. Ты любишь готовить, а подруга бегает по утрам? Прекрасно. Вот вы уже и выяснили, за кем приготовление завтрака, а кто выносит мусор.

Определите «личные» места

Помнишь Шелдона Купера из сериала «Теория большого взрыва» с его вечным местом на диване? Такая любовь к одному месту выглядит странно, однако в этом есть рациональное зерно. Психологи утверждают, что любому человеку для поддержания душевного равновесия необходимо личное пространство.

Даже если вы снимаете однокомнатную квартиру, у каждого должен быть свой угол. Это может быть «личное» кресло, рабочий стол или определенное место за кухонным столом. Важно уважительно относиться к подобным местам друг друга и ни при каких обстоятельствах на них не посягать.

Установите границы в общении

Одна пожилая пара поделилась в интервью известному журналу секретом своих долгих отношений. Оказалось, что залогом долгого и успешного совместного проживания послужил условный свод правил, касающийся общения.

К примеру, они договорились о том, как правильно ссориться. Зная, что оба при ссоре способны выйти из себя, они определили стоп-слово, которое каждый может сказать, когда понимает, что больше не в силах продолжать разговор. Стоп-слово служило сигналом остановиться и остудить пыл. Это помогало не наговорить лишнего в порыве эмоций, после чего вопрос решался конструктивно.

Подумайте вместе, из каких правил может состоять подобный кодекс у вас. Обговорите возможные нюансы, а можете даже их прописать.

Раскройте карты

Как на духу признайтесь друг другу в своих привычках и особенностях. Если кто-то из вас сильно храпит или имеет привычку по ночам совершать набеги на холодильник, подумайте вместе, что можно сделать, чтобы сосед по квартире не просыпался от этого каждую ночь.