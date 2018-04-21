Как не превратить совместное проживание в кошмар

Бизнес-тренер Евгения Карелина заостряет внимание на нескольких важных моментах, которые стоит учесть, если начинаешь жить с кем-то под одной крышей.
Итак, вы с мужчиной перешли на «новый уровень» и решили, что пора съехаться. Или, наоборот, ты рассталась с парнем и собираешься снимать жилье с подругой.
Снимать квартиру с кем-то экономично, весело и всегда есть с кем оставить кота. Однако не только «москвичей испортил квартирный вопрос». Не так уж и важно, что связывает тебя с человеком, с которым вы живете под одной крышей — любовные отношения или дружба — базовые принципы устройства быта в обоих случаях будут одинаковыми, пишет Lady.mail.ru.
Распределите обязанности
Вопрос распределения обязанностей — одна из самых частых причин раздоров. Чтобы предотвратить ненужные ссоры и раз и навсегда закрыть вопрос, уделите время и совместно составьте список всех бытовых обязанностей, вроде уборки и мытья посуды. Затем, двигаясь по списку, посмотрите, кто из вас готов взять на себя те или иные дела.
Пользуйтесь принципом успешных менеджеров — распределите задачи с учетом способностей и интересов. Ты любишь готовить, а подруга бегает по утрам? Прекрасно. Вот вы уже и выяснили, за кем приготовление завтрака, а кто выносит мусор.
Определите «личные» места
Помнишь Шелдона Купера из сериала «Теория большого взрыва» с его вечным местом на диване? Такая любовь к одному месту выглядит странно, однако в этом есть рациональное зерно. Психологи утверждают, что любому человеку для поддержания душевного равновесия необходимо личное пространство.
Даже если вы снимаете однокомнатную квартиру, у каждого должен быть свой угол. Это может быть «личное» кресло, рабочий стол или определенное место за кухонным столом. Важно уважительно относиться к подобным местам друг друга и ни при каких обстоятельствах на них не посягать.
Установите границы в общении
Одна пожилая пара поделилась в интервью известному журналу секретом своих долгих отношений. Оказалось, что залогом долгого и успешного совместного проживания послужил условный свод правил, касающийся общения.
К примеру, они договорились о том, как правильно ссориться. Зная, что оба при ссоре способны выйти из себя, они определили стоп-слово, которое каждый может сказать, когда понимает, что больше не в силах продолжать разговор. Стоп-слово служило сигналом остановиться и остудить пыл. Это помогало не наговорить лишнего в порыве эмоций, после чего вопрос решался конструктивно.
Подумайте вместе, из каких правил может состоять подобный кодекс у вас. Обговорите возможные нюансы, а можете даже их прописать.
Раскройте карты
Как на духу признайтесь друг другу в своих привычках и особенностях. Если кто-то из вас сильно храпит или имеет привычку по ночам совершать набеги на холодильник, подумайте вместе, что можно сделать, чтобы сосед по квартире не просыпался от этого каждую ночь.
Поверь, лучше обговорить это сейчас, чем дождаться, когда чья-то милая особенность приведет к серьезному конфликту.
Не замыкайтесь друг на друге
Первые несколько месяцев совместного проживания обычно вызывают полный восторг. Твой любимый или подруга всегда рядом — это ли не повод устраивать совместные вечеринки или просто чаще проводить время дома, за просмотром любимого сериала?
Все хорошо в меру. Как бы замечательно вам ни жилось, старайся не забывать про другие свои интересы и других друзей. В один прекрасный день кто-то из вас может решить, что по той или иной причине не может или не хочет жить вместе. Подумай, как ты можешь обезопасить себя от сильного стресса, если все внезапно закончится.
Установите правила пользования местами общего доступа
Как бы банально это ни звучало, но такие вещи тоже лучше обговаривать заранее. К примеру, у твоей подруги очень длинные волосы, и на то, чтобы помыть и уложить их феном, она ежедневно тратит не меньше часа.
Как думаешь, кто из вас должен вставать на час раньше, чтобы вовремя освободить другому ванную комнату?
Решите денежный вопрос
Вопросы финансов обсуждать нелегко. Но это придется сделать, хотя бы потому что продукты, хозтовары, коммунальные услуги — все это вам придется оплачивать совместно. Возможно, у вас разные доходы и разное отношение к деньгам, разные потребности и разные финансовые привычки.
В любовных отношениях деньги распределяются одним образом, в дружбе — другим. Но не столь важно, каким образом вы поделите расходы, главное, сделать это сразу.
Уважайте друг друга и ваши правила
Ну и напоследок. Просто уважайте друг друга.
Даже если до этого ты жила одна или у тебя был опыт неудачного совместного быта, никогда не поздно учиться на своих и чужих ошибках.
Добросовестно выполняй свои обязанности, но и не позволяй садиться себе на шею. Навык совместного проживания, пожалуй, самый универсальный навык, освоив который, ты станешь еще более зрелой личностью.