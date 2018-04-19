Парень составил список правил для свидания

В переписке, выложенной в Сети, парень, который указан под ником Superman, очень беспокоится о том, что просмотр фильма «Мстители: Война бесконечности» может испортить ему даже малейшая деталь.

Разберем его послание по пунктам:

1. Я куплю тебе все, что захочешь, но только до фильма: конфеты, попкорн, напитки, даже хот-дог, пишет Lady.mail.ru.

2. Никаких разговоров во время сеанса. Я не могу позволить себе отвлекаться. Если у тебя есть какие-то вопросы, запиши их, и я отвечу на них после сеанса.

3. Не надо держать меня за руку, иначе я могу отвлечься и пропустить вещи, которые я ждал на протяжении десяти лет. Все нежности — после титров. Поцелуи тоже запрещены.

4. Если главный герой умрет, мы должны плакать вместе. Если ты не плачешь, идешь домой. Мне необходимо твое участие.

5. Если ты решишь не пойти, предупреди меня за 24 часа до начала сеанса, чтобы я смог найти тебе замену. Думаю, Джесс согласится пойти. Если ты откажешься идти в последнюю минуту, и мне придется смотреть фильм одному, ты будешь иметь дело с моим адвокатом.

6. Если какой-нибудь сумасшедший белый чувак захочет ворваться в зал и начать расстреливать людей, мне надо, чтобы ты смогла быстро обезвредить его. Вызовешь полицию после сеанса, мне не хочется, чтобы что-то мешало просмотру.