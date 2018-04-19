Мать смогла увидеть рождение своего ребенка во время кесарева сечения

Об этой истории рассказали на сайте Love What Matters доула и фотограф родов Трэйси Эбни из штата Алабама и одна из ее клиенток по имени Эллисон.

Эллисон три года тому назад родила своего первого ребенка, дочку, естественным путем, поэтому очень хотела такие же вагинальные роды и во второй раз. Но на сроке 20 недель оказалось, что у Эллисон предлежание плаценты – аномалия, при которой показано исключительно кесарево сечение, пишет Deti.mail.ru.

Эллисон и ее муж Брент все же хотели, чтобы даже в случае кесарева роды были максимально семейными. «Наша цель состояла в том, чтобы, несмотря на плановое кесарево, не пропустить ни одной подробности появления нашего сына на свет», – объяснила Эллисон. Для этого Эллисон и Брент решили выбрать так называемое «медленное кесарево» сечение, популярность которого в последнее время в США только нарастает.

В этом случае малыш медленно извлекается из материнской утробы, что имитирует естественные роды. Вместо того чтобы, как это принято обычно при кесареве, закрывать все происходящее ниже груди от роженицы с помощью плотного хирургического занавеса, его по желанию родителей заменяют прозрачным. Так можно было наблюдать за происходящим и не пропустить первый вдох малыша.

Муж и доула находились рядом с Эллисон, когда 29 марта ей сделали кесарево сечение. Чтобы лишний раз не нервировать роженицу, а главное, ее мужа, непосредственно во время разреза брюшной полости плотный занавес был опущен. Но когда пришла пора появляться на свет малышу, занавес заменили прозрачным, поэтому и Эллисон, и Брент смогли во всех подробностях увидеть, как родился их сын Беннет.