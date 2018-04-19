Рисовая диета очистит организм и поможет похудеть

Как можно похудеть с помощью рисовой диеты? Рис прекрасно выводит из организма шлаки, соли и другие вредные вещества, способствует очистке организма и помогает похудеть. Кроме того, рис вкусен и питателен, поэтому голодные будни тебе не грозят.
Существует несколько вариантов рисовой диеты, о которых мы тебе расскажем. Для каждого из них лучше использовать неочищенный рис – в нем меньше калорий, больше "живых" полезных веществ и достаточное количество витаминов группы В.
Выбери тот вариант рисовой диеты, который наиболее полно соответствует твоей силе воли и усидчивости, и худей с пользой для организма, пишет Lady.tochka.net.
Как похудеть на рисовой диете – строгость на все 100!
Свари стакан риса и ешь его небольшими, равномерными порциями в течение дня, запивая яблочным соком (без сахара). При сильном голоде можешь съесть 2-3 сырые яблока в течение дня. Продолжительность диеты от 1 до 3 дней. Однодневная диета – прекрасная экспресс-очистка организма, можешь устраивать себе такие чистки раз в неделю. А вот трехдневную рисовую экзекуцию — раз в месяц.
Рисовая диета – смягченный вариант, от строгости - 45%
При этом варианте к рису в процессе приготовления разрешено добавлять нежирные сорта рыбы и мяса, овощи и фрукты (например, зеленый горошек, кукурузу, изюм). Общее количество риса не должно превышать 500 грамм, а количество всех добавок - не более 200 грамм в день. Также между основными приемами пищи можно съедать не более половины килограмма свежих фруктов (в течение дня, а не сразу; бананы и виноград при этом исключаются). На такой диете можно сидеть не более 10 дней, повторять — раз в 2 месяца.
Рисовая диета – вариант для усидчивых, от строгости - 35%
Ты должна действовать по строгой схеме: по две столовые ложки промытого риса положи в четыре стакана или пол-литровые банки, залей водой. Держи в прохладном месте в течение четырех дней, не забывая ежедневно менять воду. На 4-й день рис из одного стакана промой, свари, вновь промой и съешь. В освободившийся стакан положи новую порцию риса. На следующий день съешь рис из второго стакана и т.д. Рис следует употреблять натощак, а после его приема 2 часа ничего не есть. Затем в течение дня можешь питаться в своем обычном режиме. Для большего эффекта нужно исключить жирное и острое из рациона. Продолжительность такой диеты — не более 2 недель.
Как похудеть на рисовой диете – очищающий вариант, от строгости - 30%
Диета рассчитана на семь дней, пищу следует принимать в такой последовательности (меню можно слегка подстроить под свой вкус, но не увеличивай количество пищи):
День 1
Завтрак: яблоко, рис (60 г сухих зерен) с лимонной цедрой и несколько капель лимонного сока, зеленый чай или настой трав.
Обед: oвощной бульон, салат из овощей (150 г), рис с зеленью, с фруктовым уксусом (1 ч.л.) и 1 ч.л. оливкового масла.
Ужин: овощной бульон, рис с морковью и кабачком, приготовленный на пару.
День 2
Завтрак: апельсин, рис с апельсиновой цедрой и 1 ч.л. сметаны.
Обед: овощной бульон с вареными овощами и порцией риса.
Ужин: такой же, как обед.
День 3
Завтрак: груша, рис, посыпанный корицей.
Обед: овощной бульон, салат из огурцов с уксусом и оливковым маслом, рис со 150 г грибов, жареных на оливковом масле.
Ужин: овощной бульон, рис с капустой брокколи, приготовленной на пару.
День 4
Завтрак: фруктовый салат с 1-2 ст. л. рисовых хлопьев, рис с молоком или сливками.
Обед: овощной бульон, редис с листьями зеленого салата, рис с морковью, приготовленной на пару.
Ужин: овощной бульон, рис с петрушкой и щепоткой семечек подсолнуха.
День 5
Завтрак: рис с виноградом или изюмом и 1 ч.л. тертого миндаля.
Обед: овощной бульон, рис с большим количеством зелени и приготовленный на пару с овощами, с 1 ст. л. оливкового масла.
Ужин: овощной бульон, рис, заправленный 1 ст. л. измельченных грецких орехов, 2 ст. л. зеленого лука и 2 ст. л. тертого корня сельдерея или петрушки. Шпинат, приготовленный на пару.
День 6
Завтрак: рис + 2 финика, 4 грецких ореха, 1-2 ягоды инжира и 1 груша.
Обед: овощной бульон, рис с сырыми овощами (огурец, сладкий перец), мятой и 1 ст. л. оливкового масла.
Ужин: овощной бульон, рис с 1-2 порезанными яблоками, 1 ст. л. сливок или сметаны и 1/2 ч.л. меда.
День 7
Завтрак: рис с яблоком и грушей (порезанными), несколько капель лимона и 1 ч.л. меда, 1/2 порции йогурта.
Обед: овощной бульон, порция зеленого салата, рис с 1 помидором и зеленой фасолью, сваренной на пару.
Ужин: овощной бульон, рис с кабачком на пару, 1 ч.л. нерафинированного оливкового масла, 5 оливок, базилик.
Между приемами пищи можно пить минералку без газа, зеленый чай или настой трав.