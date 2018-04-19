Рисовая диета очистит организм и поможет похудеть

Рис. Иллюстративное фото. ФОТО: Panther Media/Scanpix

Существует несколько вариантов рисовой диеты, о которых мы тебе расскажем. Для каждого из них лучше использовать неочищенный рис – в нем меньше калорий, больше "живых" полезных веществ и достаточное количество витаминов группы В.

Выбери тот вариант рисовой диеты, который наиболее полно соответствует твоей силе воли и усидчивости, и худей с пользой для организма, пишет Lady.tochka.net.

Как похудеть на рисовой диете – строгость на все 100!

Свари стакан риса и ешь его небольшими, равномерными порциями в течение дня, запивая яблочным соком (без сахара). При сильном голоде можешь съесть 2-3 сырые яблока в течение дня. Продолжительность диеты от 1 до 3 дней. Однодневная диета – прекрасная экспресс-очистка организма, можешь устраивать себе такие чистки раз в неделю. А вот трехдневную рисовую экзекуцию — раз в месяц.

Рисовая диета – смягченный вариант, от строгости - 45%

При этом варианте к рису в процессе приготовления разрешено добавлять нежирные сорта рыбы и мяса, овощи и фрукты (например, зеленый горошек, кукурузу, изюм). Общее количество риса не должно превышать 500 грамм, а количество всех добавок - не более 200 грамм в день. Также между основными приемами пищи можно съедать не более половины килограмма свежих фруктов (в течение дня, а не сразу; бананы и виноград при этом исключаются). На такой диете можно сидеть не более 10 дней, повторять — раз в 2 месяца.

Рисовая диета – вариант для усидчивых, от строгости - 35%

Ты должна действовать по строгой схеме: по две столовые ложки промытого риса положи в четыре стакана или пол-литровые банки, залей водой. Держи в прохладном месте в течение четырех дней, не забывая ежедневно менять воду. На 4-й день рис из одного стакана промой, свари, вновь промой и съешь. В освободившийся стакан положи новую порцию риса. На следующий день съешь рис из второго стакана и т.д. Рис следует употреблять натощак, а после его приема 2 часа ничего не есть. Затем в течение дня можешь питаться в своем обычном режиме. Для большего эффекта нужно исключить жирное и острое из рациона. Продолжительность такой диеты — не более 2 недель.

Как похудеть на рисовой диете – очищающий вариант, от строгости - 30%

Диета рассчитана на семь дней, пищу следует принимать в такой последовательности (меню можно слегка подстроить под свой вкус, но не увеличивай количество пищи):

День 1

Завтрак: яблоко, рис (60 г сухих зерен) с лимонной цедрой и несколько капель лимонного сока, зеленый чай или настой трав.

Обед: oвощной бульон, салат из овощей (150 г), рис с зеленью, с фруктовым уксусом (1 ч.л.) и 1 ч.л. оливкового масла.

Ужин: овощной бульон, рис с морковью и кабачком, приготовленный на пару.

День 2