Тина Канделаки раскрыла секрет своего стального пресса

42-летняя Тина Канделаки замужем за мужчиной, на несколько лет младше нее. Она не раз говорила, что во многом старается соответствовать своему возлюбленному, чтобы быть ему интересной. Ну а чтобы быть здоровой и иметь силы на достижение новых вершин, звезда много занимается спортом. Доказательством тому служит ее отличная форма, пишет Хочу.

И на своей странице в Instagram Тина Канделаки поделилась с поклонниками секретом стального пресса. Оказывается, добиться плоского животика может каждый!

Спорт в целом — это уверенность в результате. Поэтому упражнение, о котором я сейчас расскажу, с гарантией вам его обеспечит. Да, поначалу может быть трудно, но эффект того стоит.

Перед сезоном отпусков стоит взять советы Тины Канделаки на заметку.