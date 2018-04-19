Тина Канделаки раскрыла секрет своего стального пресса

Звезда российского ТВ, бизнес-леди и светская львица Тина Канделаки своим примером мотивирует многих женщин заниматься спортом, правильно питаться и в целом вести максимально здоровый образ жизни. Она регулярно делится с поклонниками фото и видео своих тренировок. И на днях рассказала, как можно накачать стальной пресс.
42-летняя Тина Канделаки замужем за мужчиной, на несколько лет младше нее. Она не раз говорила, что во многом старается соответствовать своему возлюбленному, чтобы быть ему интересной. Ну а чтобы быть здоровой и иметь силы на достижение новых вершин, звезда много занимается спортом. Доказательством тому служит ее отличная форма, пишет Хочу.
И на своей странице в Instagram Тина Канделаки поделилась с поклонниками секретом стального пресса. Оказывается, добиться плоского животика может каждый!
Спорт в целом — это уверенность в результате. Поэтому упражнение, о котором я сейчас расскажу, с гарантией вам его обеспечит. Да, поначалу может быть трудно, но эффект того стоит.
Перед сезоном отпусков стоит взять советы Тины Канделаки на заметку.
«Вакуум живота – наиболее эффективный способ привести пресс в порядок и единственный, чтобы накачать поперечную мышцу, которая держит все органы и кишечник. Вариантов упражнения много, но я расскажу о том, который понравился мне. Ноги на ширине плеч и немного согнуты, корпус наклонен вперед, руки на бедрах. После медленного выдоха втягиваем живот под ребра и держим. Расслабляем живот вместе со вдохом - через 15-20 секунд. Как вариант, можно чередовать втягивание и расслабление живота, но главное условие – полный выдох. Затем восстановление дыхания и новый подход. Делать один или два раза в день, через 2 часа после еды или на голодный желудок, и месяц спустя своими глазами увидите результат!»