Одиннадцать «извините», которые не должна произносить женщина

1. «Извините, могу я еще кое-что уточнить?»

Любой диалог подразумевает обмен идеями. Извиняясь перед тем, как обратить внимание на что-то важное, вы обесцениваете собственное мнение. Эффект удваивается, если вы говорите «Извините, у меня глупый вопрос», пишет Otvetnavse.com.

2. «О, извините… Cофия, скорее обними и поцелуй своего дядю»

Если ребенку некомфортно проявлять нежность к дяде, тете, соседу или другу семьи, им нужно услышать от вас, что все в порядке. Вместо насильного поцелуя предложите им дать дяде «пять» или просто вежливо поприветствовать его.

3. «Извините, кажется, я единственная заказала гамбургер»

…а также «Извините, возьму последний пончик», «Извините, но мне нравится этот сериал». Извиняться в обмен на снисхождение – неправильно. Вы имеете право есть то, что кажется вам вкусным, и смотреть то, что находите интересным.

4. «Извините, я не хочу, чтобы вы покупали мне коктейль»

Вы сидите в баре, к вам подошел мужчина с предложением провести вместе вечер. Вы не хотите – и отказываете ему, извиняясь. Не нужно этого делать: вы имеете полное право на свое «нет».

5. «Извини, мне нужно какое-то время побыть одной»

Никто не может винить вас в необходимости личного пространства.

6. Любое «извини», за которым следует «но»

Потому что вряд ли вы на самом деле сожалеете. И это нормально.

7. «Извини, я тут «пятое колесо»

Если вас куда-то пригласили, значит, люди хотят вас видеть.

8. «Извините, вы сели на мое пальто»

Есть другой способ сообщить незнакомцу, что он нарушил ваше лично пространство. «Мне кажется, вы сидите на моем пальто» — и улыбнитесь. Но не извиняйтесь.

9. «Извините, я просто посмотрю»

Петь в караоке, играть в боулинг или брать уроки серфинга только под давлением компании – это то, что нужно оставить в старшей школе. Не хотите участвовать в чем-либо – не участвуйте и не извиняйтесь. В конце концов, вы всегда можете фотографировать других.

10. «Извини, я не могу, потому что…»

Кто-то попросил вас об одолжении – погулять с собакой или составить компанию на танцах – а вы по какой-то причине не можете этого сделать. Вместо того, чтобы оправдываться (слишком заняты, слишком устали, не любите танцевать), ограничьтесь простым ответом: «Спасибо, что подумал обо мне, но я не могу»

11. «Прости, что я извиняюсь!»