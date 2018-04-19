Вкусно и красиво: пять питательных масок для лица на основе шоколада

Шоколад буквально омолаживает кожу: он обладает многочисленными антиоксидантами, а в составе масло какао очень хорошо увлажняет, смягчает, придает матовость и питает кожу. Но шоколад также обладает противопоказанием: если у вас имеется аллергическая реакция на этот продукт, тогда стоит отказаться от проведения процедуры, пишет Ivona.bigmir.net.

Для жирной кожи лица.

Чтобы убрать жирный блеск, выровнять тон и увлажнить кожу, необходимо повторить такой рецепт шоколадной маски: растопите на водяной бане 1 плитку черного шоколада. Далее приготовьте пюре из яблока, красной смородины, вишни и клюквы. Смешайте шоколад с пюре в миске до однородной массы и добавьте чайную ложку лимонного сока. Равномерно распределите консистенцию на лицо и оставьте на 10-15 минут, затем смойте маску теплой водой.

Для увядающей кожи.

Чтобы смягчить, придать коже эластичность и упругость, косметологи рекомендуют опробовать эту шоколадную маску: нужно смешать пюре одного банана и горсть ягод. Параллельно растопите на водяной бане черный шоколад. Соедините консистенцию и нанесите на лицо толстым слоем. Держать такую маску нужно около 30 минут.

Для комбинированной кожи.

Убрать воспаления, акне и жирный блеск на Т-зоне поможет такая маска на основе шоколада: 2 столовые ложки черного шоколада растопите на водяной бане и добавьте ложечку оливкового масла. Время действия такой маски - 10-15 минут.

Для сухой кожи.

Чтобы напитать и освежить кожу, придет ей бархатистости лучше всего использовать такую маску для кожи лица на основе шоколада: возьмите белый шоколад и жирный йогурт. Растопите 2 столовые ложки шоколада, смешайте с 1 столовой ложкой йогурта. Маску нанесите на лицо и держите около 15 минут.

Для нормальной кожи лица.