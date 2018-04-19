Эксперты: овощи и фрукты в апреле бесполезны или опасны

Многие думают, что весенние дары природы полны веществ, улучшающих наше здоровье. Однако эксперты настаивают: в апрельских овощах практически нет витаминов.

Специалисты посоветовали ответственное относиться к покупке растительных продуктов в это время года. Их употребление может стать причиной сильнейшего отравления, пишет Medikforum.ru.

«Да, после зимы особенно хочется свежих огурцов и помидоров. Но в действительности, количество пестицидов и нитратов в апрельских овощах значительно превышает число полезных веществ. Ранними дарами природы, выращенными в теплицах, можно еще и отравиться», - таково мнение экспертов.

Медики категорически против того, чтобы давать свежие огурцы, помидоры и другие овощи детям. Их организм может оказаться особенно чувствительным к действию веществ в такой продукции. Растительные продукты детям можно разрешать есть только с наступлением их сезона, подчеркнули врачи.

Научные работники напомнили о существовании такого неприятного явления как аллергия на нитраты.

«Данное заболевание редко сопоставляют с тем, что в рационе людей присутствуют тепличные овощи. В то время как длительное употребление насыщенных пестицидами продуктов может привести к развитию аллергии, а также способно провоцировать неожиданную реакцию организма на лекарственные препараты, в частности антибиотики», - заявили медики.

Специалисты сообщили о том, что в медицинской практике все чаще фиксируются случаи, когда после приема антибиотиков у детей и взрослых неожиданно возникают явные симптомы отравления. Именно употребление ранних не по сезону овощей и фруктов способствовало развитию данного нарушения, отметили медработники.