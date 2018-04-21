суббота, 21 апреля 2018 г.
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Уха: рецепт приготовления из пангасиуса

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Кухня. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Уха - традиционный суп русской кухни. И если раньше ухой называли любое первое блюдо, то сегодня это суп, который готовят исключительно из рыбы.

Ингредиенты

Вода 2 л

Филе пангасиуса 500 г

Картофель, репчатый лук по 2 шт.

Морковь 1 шт.

Зелень петрушки 30 г

Соль 1 ст.л.

Черный молотый перец 2 щепотки

Лавровый лист 2 шт.

Классический рецепт ухи предполагает использование только одного сорта рыбы. Рецепт вкусной ухи, считают другие, заключается в том, что изначально варят мелкую рыбу для получения бульона. Далее остатки рыбы вынимают и добавляют более ценные сорта, нарезанные крупными кусками. Очень вкусной получается уха на костре, ведь ее готовят в основном из свежепойманной рыбы, пишет Ivona.bigmir.net.

Приготовление

Порезать лук мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до легкого золотистого цвета. Поставить на огонь воду, довести до кипения, положить специи. В кипящую воду добавить лук, варить на малом огне три минуты. Натереть морковь на крупной терке, добавить в суп. Нарезать небольшими кубиками картофель, добавить в суп. Варить уху на среднем около 10 минут. Нарезать рыбу порционными кусочками, добавить в уху, приправить черным перцем. Довести до кипения, накрыть крышкой и варить при слабом кипении пока картошка не станет мягкой. Готовую уху накрыть крышкой и дать настоятся в течение четверти часа. Подавать вместе со свежей зеленью.

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