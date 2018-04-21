Уха: рецепт приготовления из пангасиуса

Классический рецепт ухи предполагает использование только одного сорта рыбы. Рецепт вкусной ухи, считают другие, заключается в том, что изначально варят мелкую рыбу для получения бульона. Далее остатки рыбы вынимают и добавляют более ценные сорта, нарезанные крупными кусками. Очень вкусной получается уха на костре, ведь ее готовят в основном из свежепойманной рыбы, пишет Ivona.bigmir.net .

Порезать лук мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до легкого золотистого цвета. Поставить на огонь воду, довести до кипения, положить специи. В кипящую воду добавить лук, варить на малом огне три минуты. Натереть морковь на крупной терке, добавить в суп. Нарезать небольшими кубиками картофель, добавить в суп. Варить уху на среднем около 10 минут. Нарезать рыбу порционными кусочками, добавить в уху, приправить черным перцем. Довести до кипения, накрыть крышкой и варить при слабом кипении пока картошка не станет мягкой. Готовую уху накрыть крышкой и дать настоятся в течение четверти часа. Подавать вместе со свежей зеленью.