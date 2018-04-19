Пять самых распространенных заблуждений про еду

1. Диеты не работают

Лучшая диета на всю жизнь – умеренное питание. Никакие волшебные сочетания или увеличения потребления определенный продуктов, которые "сжигают жиры" не работают. Хотите сбросить вес? Сокращайте калории и начинайте больше двигаться, чтобы сжигать те, которые поступают в ваш организм. Неважно, что вы едите, просто не ешьте слишком много, пишет Goodhouse.ru.

2. Алкоголь очень сложно выпарить

Время от времени хочется поэкспериментировать на кухне и приготовить что-нибудь необычное. В числе таких особых рецептов блюда, включающие добавление алкоголя: красного вина, пива, коньяка или виски. Считается, что во время приготовление таких блюд, алкоголь выпаривается, и мы без опасений можем угощать всю семью мясом в красном вине или рыбой в пивном соусе.

В действительности, алкоголь не так просто удалить из блюда во время готовки. Если даже использовать самый экстремальный способ – поджигать алкоголь в сковороде, это снижает общий процент алкоголя всего на 25%. Иными словами, когда вы добавляете рюмку коньяка в блюдо, то даже после приготовления, у вас останется в блюде 3/4 рюмки.

3. Соль не убивает

Поваренная соль или хлорид натрия, является веществом природного происхождения, которое усиливает вкус пищи. В человеческом организме содержится около 1% соли, которая постоянно выводится из него с мочой и потом. Соль важна для нашего здоровья, поэтому должна поступать в организм.

Наше тело способно справиться с избыточным потреблением соли. Если вы съели ее слишком много, она просто выйдет из организма с мочой (замечали, конечно, как хочется пить после соленого).

Людям с заболеваниями сердца и высоким давлением стоит сократить количество соли, но здоровый человек вполне сможет справиться с избытками соли, которые периодически поступают в организм.

Чтобы действительно убить себя солью, нужно съесть около 1 г на килограмм массы тела. Другими словами, если вы весите 60 кг, вам необходимо съесть 5 столовых ложек соли за один раз.

4. Еда на гриле не является причиной рака

В процессе приготовления мяса на открытом огне – гриль, барбекю, шашлыки – образуются вещества двух видов: гетероциклические амины (реакция белков и сахаров) и полициклические углеводороды (в результате которых на мясе появляется хрустящая корочка).

Недавнее исследование людей, регулярно употребляющих в пищу мясо на гриле, не обнаружило никакой связи между повышенным риском заболеть онкологическими заболеваниями и употреблением мяса, приготовленного на открытом огне.

5. Свинину не нужно пережаривать

Очень долгое время считалось, что свинину ни в коем случае нельзя есть не прожаренной. Виновником такого утверждения являются Трихинеллы, мелкие ленточные черви, которыми можно заразиться человеку в результате употребления в пищу свинины. Поэтому тщательная тепловая обработка свинины являлась единственным безопасным способом ее приготовления на протяжении десятилетий. Однако, в действительности, инфицирование Трихинеллой является одним из редчайших заболеваний, известных современной медицине, которое, к тому же, не является смертельным и легко лечится.