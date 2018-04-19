Не судьба: семь признаков того, что эти духи вам не подходят

Вы чувствуете их на себе

Первый признак того, что выбранные духи — это не ваше, если вы даже через 15−20 минут после нанесения продолжаете их на себя чувствовать. К любому аромату человеческий нос за это время привыкает, а если такого не происходит, значит этот запах очень скоро начнет вас раздражать и казаться навязчивым. Долой!

Вы чихаете каждый раз, когда их наносите

Знакомая история? Брызгаетесь одними духами — все нормально. Используете другие — начинаете чихать так, как будто только что понюхала перцу. Это означает лишь тот грустный факт, что на какой-то из компонентов аромата у вас аллергия, и лучше подарить кому-нибудь этот аромат, чем проводить такие эксперименты со своим организмом, пишет Goodhouse.ru.

Они не сочетаются с вашим стилем одежды

Спортивная дама в кедах Nike, узких джинсах и свитшоте, от которой веет пряным восточным ароматом или женственным пудровым. Странный диссонанс, правда? Или, наоборот, от нежной барышни в платье исходит аромат строгих духов, которые подошли бы разве что для офиса. Выбирая новый парфюм, всегда учитывайте, в каком стиле вы чаще всего одеваетесь, чтобы таких досадных промахов не было.

На вашей коже они звучат совсем не так, как на блоттере

Многих парфюмеров даже возмущает то, что их творения в магазинах предлагают тестировать на блоттере. Кусочек картона никогда не передаст реальный аромат — он раскрывается не сразу и только на коже под воздействием ее тепла и естественного запаха. Поэтому, чтобы не ошибиться с выбором, никогда не покупайте духи сразу — брызните на кожу и отправляйтесь с ними «погулять». Если аромат понравится и через час после нанесения — вернетесь за ним позже.

Аромат не подходит времени года

Другая причина, по которой вам может быть не комфортно в своем аромате, его несоответствие времени года. Зимой духи с ярко-выраженными свежими, морскими и цитрусовыми нотами могут раздражать, лучше выбрать «теплые» аккорды — восточные, пудровые, цветочно-восточные. И наоборот, летом такие запахи будут казаться слишком плотными, «удушающими».

Вы стали замечать беспричинные головные боли

На первый взгляд беспричинная мигрень может иметь вполне понятную причину — неподходящий аромат парфюма. Запахи имеют невероятную силу, в том числе они могут вызывать боль в голове. Так что если вы стала замечать за собой такие симптомы, для начала откажись от привычных духов — не исключено, что это все они, вредители!

Вы устаете от них к вечеру