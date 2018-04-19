Без паники! Девять поступков детей, которые не так ужасны, как вам кажется

1. Он вас не слушается

Одинаковое чувство родительского бессилия и возмущения вызывают и трехлетний малыш, злоупотребляющий словом «нет», и пятиклассник, осваивающий сладостное чувство протеста, и подросток, для которого не слушаться – базовый принцип существования. Но привычка беспрекословно следовать словам взрослых может сослужить ребенку в будущем плохую службу, и, наоборот, знание, что к его словам прислушиваются и стараются с ним договориться, полезно для жизни, пишет Goodhouse.ru.

2. Он не любит своего брата или сестру

Или вам кажется, что не любит, – потому что за боями крайне сложно разглядеть братскую любовь. Но порицать и наказывать детей за их взаимоотношения – плохая идея, которая не улучшит положения. Лучше разобраться, в чем причина – в ревности, соперничестве, отсутствии личного пространства или в чем-то ином, – и постараться устранить ее. Конфликты между сиблингами, скорее всего, никак не повлияют на их отношения в будущем. Если, конечно, вы и правда не сравниваете детей между собой вслух.

3. Он прогуливает школу

Первое, что надо спросить, что именно его там не устраивает. Потому что прогулы могут быть как частью проекта «я взрослый и все решаю сам», так и реакцией на запущенную учебу, конфликты с учителями, одноклассниками или буллинг.

4. Он украл

И не так уж важно, шоколадку в магазине или деньги из родительского кошелька, – вы все равно в ужасе. Открываем секрет: практически каждый ребенок хотя бы раз в жизни посягнул на чужое. По разным причинам: его волевая сфера еще недостаточно развита, или он привлекает внимание родителей, которое сложно получить некриминальным способом, или карманных денег нет, а желание получить то, что есть у других детей, есть. Часто доверительного разговора хватает, чтобы эксперимент не повторялся, а если нет – лучше обратиться к психологу (а не в полицию).

5. Он покрасил волосы или, например, проколол уши

И одевается вызывающе или странно. Хотя вы против! Обидно – потому что, похоже, ваше мнение его совершенно не волнует, да и родительский авторитет страдает. Но чем старше ребенок, тем более совещательным становится ваш голос в вопросах его внешнего вида. Вы можете договориться о том, почему вам важно, чтобы он выглядел уместно, например, в школе или на официальных мероприятиях. Но вы, разумеется, не обязаны выражать восторг!

6. Он сделал татуировку

Самое плохое, что может быть, – татуировка сделана в не самых стерильных условиях (и промолчим о ее художественной ценности), так что сдать анализ на гепатит все-таки стоит. А еще все-таки стоит помочь ребенку понять, что это было: стремление выглядеть более взрослым, придать себе оригинальности и привлекательности? Может, это можно получить другими способами?

7. Он врет

И снова важно понимать, что именно он хочет этим сказать. Что вы слишком на него давите? Что постоянно контролируете? Что не чувствуете границ, поэтому приходится их защищать таким образом? Или, может быть, ваше общение сводится к кратким командам вроде «помой посуду» и «погуляй с собакой» – тогда ваш ребенок искренне уверен, что держать вас в курсе его жизни просто нет необходимости, ведь вас это не волнует.

8. Он начал заниматься сексом

И вы совершенно не были к этому готовы. Но все-таки важнее, чтобы он сам был готов! Если он уже в курсе, что секс – это прежде всего ответственность за себя и за партнера, все хорошо. Ругаться и наказывать бессмысленно – ребенок все равно будет продолжать, но теперь уже скрывая это от вас. И, наоборот, доверительные и неназидательные отношения с вами помогут ему при проблемах и сомнениях обратиться за поддержкой.

9. Он не сдал экзамены