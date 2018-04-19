Парень, над которым шесть лет издевалась его девушка, рассказал, почему терпел пытки

Алексу Скилу всего 22, но последние годы его жизни прошли буквально в аду, который устроила ему его подружка Джордан Уорд. Они познакомились в колледже в 2012 году в Бедфорде, и сразу же девушка настояла на том, чтобы вместе жить, сообщает Life.ru.

Он рассказал, что в начале отношений девушка постоянно его контролировала, выбирала ем одежду, друзей... И Алекс терпел все это, поскольку он был слеп в любви, и ему казалось, что так она проявляет особенную близость и заботу... Постепенно девушка начала применять силу. Дело дошло до пыток кипятком.

Дальше Алекс рассказал, что насилие началось как-то незаметно: со шлепков по лицу, затем уже следовали удары посерьезнее. Но и этого оказалось мало Джордан...

«Первым ее оружием была бутылка. Но каждый раз, когда я выхватывал у нее тяжелые предметы, она бралась за первое, что попадалось на глаза: ножницы, молоток, ножи... Однажды она облила меня кипятком. Я думал, мои конечности нужно будет ампутировать», - рассказать парень.

Девушка запрещала Алексу обращаться к медикам. Она полностью изолировала его от общества. Лишь изредка ему разрешалось пообщаться с семьей. Родители парня подозревали, что в отношениях молодых людей что-то не так, но не могли даже предположить, что дело дошло до пыток...

Несчастного парня однажды спасли соседи: они услышали крики и вызвали скорую помощь. В тот день девушка обварила его кипятком — на этот раз уже не было сил терпеть боль. Приехавшие врачи ужаснулись при виде кровавых ран от ожогов и вызвали полицию.