Парень превращается из пухляка в качка за минуту. Именно столько длится видео о его мучительном похудении

Американец по имени Хантер Хоббс решил, что в 2018 году пришло время похудеть: 24-летний парень весил 91 килограмм, пишет Medialeaks.ru.

Хантер не хотел ждать своего преображения долго, поэтому решил, что 12 недель (то есть три месяца) будет неукоснительно придерживаться режима диеты и тренировок. Труднее всего было начать, так как ничего подобного американец, по его собственным словам, раньше не делал. Пять дней в неделю он работал на обычной офисной должности и очень мало двигался, рассказал он Daily Mail.

Но с началом эксперимента все изменилось.

«Шесть дней в неделю я ходил в зал и поднимал вес: сначала тяжелый, а к концу эксперимента перешёл на лёгкий, зато увеличил свой темп тренировки. В дополнение к этому я ежедневно делал кардиоупражнения, посвящая этому 30-40 минут», - говори он.

Хантер также значительно ограничил себя в еде. Он перестал ходить в кафе, готовил дома и брал обед с собой на работу. В основном его меню состояло из курицы, сладкого картофеля, овсяных хлопьев, салата, миндаля, протеиновых коктейлей. Никакого алкоголя и сладких газировок.

Первые недели Хантеру, по его собственным словам, дались непросто.

«Я постоянно чувствовал себя уставшим, изможденным, голодным», - признается парень.

Ради мотивации Хоббс решил фотографировать себя каждый день. Совсем не облегчало задачу и то, что все его друзья продолжали питаться гамбургерами, пиццей и запивать всё это колой. В это время Хантеру приходилось сразу после работы бежать в зал, а потом есть салат с курицей. Но, кажется, уже спустя месяц живот парня стал значительно меньше, а значит, все жертвы были не напрасны.

Спустя два месяца живота почти не стало видно. А к концу третьего месяца на нем начали проступать кубики.

К концу эксперимента Хантер весил 72 килограмма и очень хотел съесть наконец пиццу или хотя бы сделать глоток колы. Парень не собирался так же неукоснительно придерживаться строгого режима, которому он следовал три месяца, а взять из него только самое лучшее.

«Я задумывал этот эксперимент как что-то из ряда вон выходящее, так что не планировал жить так же и потом. Да, я буду продолжать ходить в зал 5-6 раз в неделю, стараться есть здоровую пищу, но иногда всё-таки буду позволять себе поесть в кафе с друзьями и выпить что-то алкогольное», - сказал Хантер.

Хантеру было так сложно придерживаться строгих правил тренировок и питания, что он очень много раз, по его собственным словам, хотел бросить свой эксперимент. Но парень рад, что ему хватило сил довести его до конца, тем более в его распоряжении оказалась практически сотня фотографий, которые он пристроил в дело: сделал из них одно видео, в котором видно, как постепенно проступают наружу его мускулы.