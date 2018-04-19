четверг, 19 апреля 2018 г.
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Красотка! Меган Маркл очаровала всех своим ультрамодным образом

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Спорим, что молочные платья Altuzarra в полоску уже раскуплены, потому что Меган Маркл ошеломила своих поклонников новым модным выходом. В таком виде она появилась на молодежном форуме и мгновенно всех очаровала.

На ногах у Меган - туфли на шпильках Tamara Mellon. Украшения у невесты принца – от Birks, а клатч – от Orton, передает Myjane.ru.

Молодежный форум Содружества наций прошел в лондонском конференц-центре. Принц Гарри и Меган пришли на встречу с участниками, организаторами и прессой. Напомним, что Гарри – посол этой организации, а Меган ему будет помогать в этой работе.

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