Красотка! Меган Маркл очаровала всех своим ультрамодным образом
19 апреля 2018 г., 19:47
Спорим, что молочные платья Altuzarra в полоску уже раскуплены, потому что Меган Маркл ошеломила своих поклонников новым модным выходом. В таком виде она появилась на молодежном форуме и мгновенно всех очаровала.
На ногах у Меган - туфли на шпильках Tamara Mellon. Украшения у невесты принца – от Birks, а клатч – от Orton, передает Myjane.ru.
Молодежный форум Содружества наций прошел в лондонском конференц-центре. Принц Гарри и Меган пришли на встречу с участниками, организаторами и прессой. Напомним, что Гарри – посол этой организации, а Меган ему будет помогать в этой работе.