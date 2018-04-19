Красотка! Меган Маркл очаровала всех своим ультрамодным образом

На ногах у Меган - туфли на шпильках Tamara Mellon. Украшения у невесты принца – от Birks, а клатч – от Orton, передает Myjane.ru .

Молодежный форум Содружества наций прошел в лондонском конференц-центре. Принц Гарри и Меган пришли на встречу с участниками, организаторами и прессой. Напомним, что Гарри – посол этой организации, а Меган ему будет помогать в этой работе.