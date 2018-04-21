Почему частые признания в любви вредят отношениям

Они предполагали, что люди, которые встречаются с особенно привлекательными партнерами, особенно склонны то и дело напоминать им о своих чувствах. Причина в том, что такие люди наиболее мотивированы к тому, чтобы сохранить свою связь, а признание в любви – это легкий и действенный способ показать человеку, что его ценят. Однако ученые ошибались. 200 гетеросексуальных пар, которые находились в отношениях более 7 лет, прошли опрос, результаты которого оказались неожиданными для психологов. Выяснилось, что люди, которые живут с привлекательными партнерами, наименее склонны к навязчивым признаниям в любви. Как правило, они более удовлетворены своими отношениями и им не нужна «волшебная пилюля» в виде избитой фразы. А вот те, кто считает своих мужа или жену незаменимыми, больше склонны нервничать из-за возможной потери отношений. Поэтому они не упускают шанса напомнить о своей любви. Но спасет ли это их отношения, если они окажутся под ударом? Вряд ли. Любовь – в глазах смотрящего, а не словах говорящего. О любви больше говорят поступки, чем слова. Любите друг друга и будьте счастливы!