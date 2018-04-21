Почему частые признания в любви вредят отношениям

Почему мы говорим эту избитую фразу: «Я тебя люблю»? Простой ответ заключается в том, что мы любим чувствовать себя любимыми, и, если мы любим другого человека, мы знаем, что выражение привязанности заставит его (а значит, и нас самих) чувствовать себя хорошо. Это цинично, но факт: когда повторяешь «Я тебя люблю» своему партнеру, оказываешься в выигрыше.
Вспомните молодежные комедии вроде «Американского пирога»: герои таких фильмов так хотели распрощаться с девственностью, что признавались в любви, только чтобы наконец-то заняться сексом. А что думают ученые о чрезмерном выражении любви?
Исследования показывают, что мы признаемся в любви партнерам в среднем 3 раза в неделю. И ученые считают, что постоянные признания в любви – это что-то вроде лжи во спасение. Девушка признается в любви мужу, когда не хочет с ним секса и пытается сгладить углы в этой неприятной ситуации, пишет Gorabbit.ru.
Мужчина признается в любви партнерше, когда хочет загладить свою вину перед ней за вчерашнюю попойку. Все мы используем фразу «Я тебя люблю» как оружие: с ее помощью еще можно манипулировать партнерами. Психологи Мадлен Редлик и Анита Вангелисти из Техасского университета в Остине называют этот феномен «обманчивой привязанностью».
Они предполагали, что люди, которые встречаются с особенно привлекательными партнерами, особенно склонны то и дело напоминать им о своих чувствах. Причина в том, что такие люди наиболее мотивированы к тому, чтобы сохранить свою связь, а признание в любви – это легкий и действенный способ показать человеку, что его ценят. Однако ученые ошибались. 200 гетеросексуальных пар, которые находились в отношениях более 7 лет, прошли опрос, результаты которого оказались неожиданными для психологов. Выяснилось, что люди, которые живут с привлекательными партнерами, наименее склонны к навязчивым признаниям в любви. Как правило, они более удовлетворены своими отношениями и им не нужна «волшебная пилюля» в виде избитой фразы. А вот те, кто считает своих мужа или жену незаменимыми, больше склонны нервничать из-за возможной потери отношений. Поэтому они не упускают шанса напомнить о своей любви. Но спасет ли это их отношения, если они окажутся под ударом? Вряд ли. Любовь – в глазах смотрящего, а не словах говорящего. О любви больше говорят поступки, чем слова. Любите друг друга и будьте счастливы!