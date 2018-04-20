"Я рожала в Японии. Вот чем меня кормили в местной больнице!"

Однако женщина, которая недавно родила в Японии, поделилась снимками яств, которые ей подавали в роддоме, передает Lifter.com.ua.

Они выглядят вкуснее, чем в большинстве ресторанов, которые мы когда-либо посещали! Презентация блюд имеет большое значение в стране восходящего солнца, и, похоже, даже больницы серьезно относятся к этой культурной традиции.

Поскольку пост женщины стал вирусным, пользователи со всего мира теперь хотят рожать в Японии (включая мужчин).

Итак, вот 12 самых обычных блюд из токийского роддома:

1. Омурайсу (варенный рис под омлетом), салат с макаронами, куриный суп, кольца кальмаров, фрукты и зеленый чай.

2. Грибная паста, картофельный салат, салат из бекона и брокколи, куриный суп, фрукты, хлеб и зеленый чай.

3. Куриные лапки с салатом из капусты, обжаренный горький огурец, острый тофу, морковный салат, рис и суп мисо.

4. Лосось, тофу, шпинатный салат, натто (произведенное из сброженных соевых бобов), суп мисо, рис, молоко.

5. Жаренная рыба в соусе Тартар, тушенный горный картофель, салат хиджики (водоросли), салат из обжаренной моркови и шпината, рис и зеленый чай.

6. Сыр камамбер и изюм, запеченная говядина, картофельное пюре, кабоча (тыквенный суп), корень лотоса с соусом, кукурузный суп, рис, салат, тирамису, фрукты, апельсиновый сок и зеленый чай.

7. Курица в грибном соусе, тушенная тыква и свинина, салат с японской редьки и моркови, рис,суп мисо, тяван-муси (заварной крем из яйца, готовящееся на пару).

8. Треска, салат из шинкованной капусты, сладкая картофель и горошек, рис, зеленый чай.

ФОТО: facebook

9. Лосось в грибном соусе, соба (лапша из гречневой муки), рис, баклажан с говядиной, брокколи, салат хиджики.

10. Скумбрия, салат из водорослей конбу, натто, салат со шпинатом, мисо-суп, рис, молоко, зеленый чай.

11. Тушеные овощи, никудзяга (мясо, тушенное с картофелем и овощами в сладком соусе), салат с огурцом и мини-кукурузой, рис, суп мисо, зеленый чай.

ФОТО: facebook

12. Морской лещ, салат из пасты, куриные фрикадельки, маринованный дайкон, суп мисо, тяван-муси, зеленый чай.