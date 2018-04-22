Если вы любите домашнее мороженое, вот четыре рецепта на все случаи жизни

В жаркий день многие из нас любят полакомиться мороженым. От такого десерта не откажутся ни взрослые, ни дети. Порадуйте себя действительно качественным и вкусным мороженым, приготовив его самостоятельно в домашних условиях.
Вот четыре рецепта самых популярных видов мороженого - выбирайте свой!
1. Базовый рецепт №1.
Вам понадобятся:
яйца - 3 шт.;
сахар - 70 гр.;
30% сливки - 300 мл.
Вот что нужно делать:
Белки отделите от желтков, взбейте их в отдельной емкости с щепоткой соли.
Желтки взбейте с сахаром. Сливки тоже взбейте - отдельно.
Смешайте желтки и сливки, осторожно добавьте к ним белки.
Полученную массу перелейте через сито в контейнер, затем отправьте её в морозилку. Не забывайте время от времени перемешиваться мороженное - чтобы не образовались кристаллы льда, пишет Lifter.com.ua.
Пусть мороженое настоится в морозильнике не меньше 5-6 часов.
2. Базовый рецепт №2.
Вот что вам понадобится:
32-35% сливки - 1 литр;
сахар - 40 гр.;
ванильный сахар - 1 ч.л.;
качественное сгущенное молоко - 1 банка;
быстрорастворимый желатин -1 ст.л.
Приготовление:
Желатин замочите в теплой воде и подождите, пока он набухнет.
Смешайте остальные ингредиенты и взбейте примерно 2 минуты.
Желатин растопите на водяной бане, а затем тонкой струйкой влейте в смесь.
Продолжайте взбивать массу еще примерно 1 минуту, её объем должен увеличиться в два раза.
Не перевзбейте сливки! Иначе мороженое получится слишком жирное.
Поставьте мороженое в морозилку.
Уже через 5-6 часов вы сможете насладиться мягким, бархатным, сливочным десертом.
3. Шоколадное мороженое.
Вот что вам понадобится:
темный шоколад - 100 гр.;
сахар - 3 ст.л.;
молоко - 1/2 стакана;
сливки 33-35% - 300 гр.
Приготовление:
Молоко подогрейте, растворите в нем сахар. Шоколад поломайте и бросьте в молоко. Помешивайте смесь, пока шоколад полностью не растворится.
Остудите смесь. Охлажденные сливки взбейте и смешайте их с шоколадной смесью.
Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозилку на несколько часов.
Через 2 -3 часа перемешайте мороженое, чтобы не образовались льдинки.
4. Лимонное мороженое.
Вот что вам понадобится:
сливки 33-35% - 500 мл;
сгущенка - 1 банка;
лимонный сок - 50 мл.
Вот что нужно делать:
Сливки взбейте. Прекратите взбивать, как только сливки загустеют. Главное - не перевзбить сливки.
Добавьте к ним сгущенку, все хорошо перемешайте.
Добавьте в смесь лимонный сок и перемешайте.
Полученную массу перелейте в контейнер и отправьте в морозилку.
Через 2 часа достаньте мороженое, перемешайте (вилкой или венчиком).
Поставить мороженое в морозилку еще на 6-8 часов.