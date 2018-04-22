Если вы любите домашнее мороженое, вот четыре рецепта на все случаи жизни

Вот четыре рецепта самых популярных видов мороженого - выбирайте свой!

1. Базовый рецепт №1.

Вам понадобятся:

яйца - 3 шт.;

сахар - 70 гр.;

30% сливки - 300 мл.

Вот что нужно делать:

Белки отделите от желтков, взбейте их в отдельной емкости с щепоткой соли.

Желтки взбейте с сахаром. Сливки тоже взбейте - отдельно.

Смешайте желтки и сливки, осторожно добавьте к ним белки.

Полученную массу перелейте через сито в контейнер, затем отправьте её в морозилку. Не забывайте время от времени перемешиваться мороженное - чтобы не образовались кристаллы льда, пишет Lifter.com.ua.

Пусть мороженое настоится в морозильнике не меньше 5-6 часов.

2. Базовый рецепт №2.

Вот что вам понадобится:

32-35% сливки - 1 литр;

сахар - 40 гр.;

ванильный сахар - 1 ч.л.;

качественное сгущенное молоко - 1 банка;

быстрорастворимый желатин -1 ст.л.

Приготовление:

Желатин замочите в теплой воде и подождите, пока он набухнет.

Смешайте остальные ингредиенты и взбейте примерно 2 минуты.

Желатин растопите на водяной бане, а затем тонкой струйкой влейте в смесь.

Продолжайте взбивать массу еще примерно 1 минуту, её объем должен увеличиться в два раза.

Не перевзбейте сливки! Иначе мороженое получится слишком жирное.

Поставьте мороженое в морозилку.

Уже через 5-6 часов вы сможете насладиться мягким, бархатным, сливочным десертом.

3. Шоколадное мороженое.

Вот что вам понадобится:

темный шоколад - 100 гр.;

сахар - 3 ст.л.;

молоко - 1/2 стакана;

сливки 33-35% - 300 гр.

Приготовление:

Молоко подогрейте, растворите в нем сахар. Шоколад поломайте и бросьте в молоко. Помешивайте смесь, пока шоколад полностью не растворится.

Остудите смесь. Охлажденные сливки взбейте и смешайте их с шоколадной смесью.

Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозилку на несколько часов.

Через 2 -3 часа перемешайте мороженое, чтобы не образовались льдинки.

4. Лимонное мороженое.

Вот что вам понадобится:

сливки 33-35% - 500 мл;

сгущенка - 1 банка;

лимонный сок - 50 мл.

Вот что нужно делать:

Сливки взбейте. Прекратите взбивать, как только сливки загустеют. Главное - не перевзбить сливки.

Добавьте к ним сгущенку, все хорошо перемешайте.

Добавьте в смесь лимонный сок и перемешайте.

Полученную массу перелейте в контейнер и отправьте в морозилку.

Через 2 часа достаньте мороженое, перемешайте (вилкой или венчиком).