воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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  • Если вы любите домашнее мороженое, вот четыре рецепта на все случаи жизни

Если вы любите домашнее мороженое, вот четыре рецепта на все случаи жизни

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Мороженое.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

В жаркий день многие из нас любят полакомиться мороженым. От такого десерта не откажутся ни взрослые, ни дети. Порадуйте себя действительно качественным и вкусным мороженым, приготовив его самостоятельно в домашних условиях.

Вот четыре рецепта самых популярных видов мороженого - выбирайте свой!

1. Базовый рецепт №1.

Вам понадобятся:

    яйца - 3 шт.;

    сахар - 70 гр.;

    30% сливки - 300 мл.

Вот что нужно делать:

    Белки отделите от желтков, взбейте их в отдельной емкости с щепоткой соли.

    Желтки взбейте с сахаром. Сливки тоже взбейте - отдельно.

    Смешайте желтки и сливки, осторожно добавьте к ним белки.

    Полученную массу перелейте через сито в контейнер, затем отправьте её в морозилку. Не забывайте время от времени перемешиваться мороженное - чтобы не образовались кристаллы льда, пишет Lifter.com.ua.

    Пусть мороженое настоится в морозильнике не меньше 5-6 часов.

2. Базовый рецепт №2.

Вот что вам понадобится:

    32-35% сливки - 1 литр;

    сахар - 40 гр.;

    ванильный сахар - 1 ч.л.;

    качественное сгущенное молоко - 1 банка;

    быстрорастворимый желатин -1 ст.л.

Приготовление:

    Желатин замочите в теплой воде и подождите, пока он набухнет.

    Смешайте остальные ингредиенты и взбейте примерно 2 минуты.

    Желатин растопите на водяной бане, а затем тонкой струйкой влейте в смесь.

    Продолжайте взбивать массу еще примерно 1 минуту, её объем должен увеличиться в два раза.

    Не перевзбейте сливки! Иначе мороженое получится слишком жирное.

    Поставьте мороженое в морозилку.

Уже через 5-6 часов вы сможете насладиться мягким, бархатным, сливочным десертом.

3. Шоколадное мороженое.

Вот что вам понадобится:

    темный шоколад - 100 гр.;

    сахар - 3 ст.л.;

    молоко - 1/2 стакана;

    сливки 33-35% - 300 гр.

Приготовление:

    Молоко подогрейте, растворите в нем сахар. Шоколад поломайте и бросьте в молоко. Помешивайте смесь, пока шоколад полностью не растворится.

    Остудите смесь. Охлажденные сливки взбейте и смешайте их с шоколадной смесью.

    Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозилку на несколько часов.

    Через 2 -3 часа перемешайте мороженое, чтобы не образовались льдинки.

4. Лимонное мороженое.

Вот что вам понадобится:

    сливки 33-35% - 500 мл;

    сгущенка - 1 банка;

    лимонный сок - 50 мл.

Вот что нужно делать:

    Сливки взбейте. Прекратите взбивать, как только сливки загустеют. Главное - не перевзбить сливки.

    Добавьте к ним сгущенку, все хорошо перемешайте.

    Добавьте в смесь лимонный сок и перемешайте.

    Полученную массу перелейте в контейнер и отправьте в морозилку.

    Через 2 часа достаньте мороженое, перемешайте (вилкой или венчиком).

    Поставить мороженое в морозилку еще на 6-8 часов.

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