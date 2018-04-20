пятница, 20 апреля 2018 г.
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  • Мать дала годовалому ребенку покурить марихуану и сняла это на камеру

Мать дала годовалому ребенку покурить марихуану и сняла это на камеру

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Марихуана

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Видеоролик, в котором ребенку дают покурить самодельную сигарету, взбудоражил интернет, пишет Fox46. Пользователи соцсетей были настолько возмущены происходящим, что кто-то из них даже обратился в полицию Северной Каролины, дабы наказать того, кто решил приучить малыша к сигаретам.

Этим человеком оказалась сама мать ребенка, 20-летняя Брайанна Ашанти Лофтон. Ей предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми и хранении марихуаны. Ролик, опубликованный в социальных сетях, собрал 1,5 млн просмотров, пишет Lifter.com.ua.

Непонятно, кто и когда выложил в сеть видео, а также была ли в сигарете, которую курил ребенок, марихуана. Точно известно, что в полицейском ордере женщину обвиняют в том, что она «поощряла и помогала однолетнему ребенку курить марихуану».

Известно, что сейчас ребенок находится в безопасности - его отдали на попечение социальных служб, нерадивая мать была задержана.

Полицейские Северной Каролины поблагодарили всех, кто способствовал распространению информации в интернете и таким образом содействовали раскрытию преступления.

Согласно официальной информации, видео было снят еще 1 декабря 2017 года. Но до последнего времени ролик, выложенный в сеть, не замечали.

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