Мать дала годовалому ребенку покурить марихуану и сняла это на камеру

Этим человеком оказалась сама мать ребенка, 20-летняя Брайанна Ашанти Лофтон. Ей предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми и хранении марихуаны. Ролик, опубликованный в социальных сетях, собрал 1,5 млн просмотров, пишет Lifter.com.ua.

Непонятно, кто и когда выложил в сеть видео, а также была ли в сигарете, которую курил ребенок, марихуана. Точно известно, что в полицейском ордере женщину обвиняют в том, что она «поощряла и помогала однолетнему ребенку курить марихуану».

Известно, что сейчас ребенок находится в безопасности - его отдали на попечение социальных служб, нерадивая мать была задержана.

Полицейские Северной Каролины поблагодарили всех, кто способствовал распространению информации в интернете и таким образом содействовали раскрытию преступления.