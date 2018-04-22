Ученые озвучили главные правила женской красоты

Безусловно, у каждой женщины есть свои правила и секреты, к которым она прибегает, зная о своих особенностях. Но есть общие установки, которые носят универсальный характер, пишет журнал Healthy style. Этими рекомендациями для поддержания внешности и формы могут воспользоваться все.
Доверять интуитивному питанию. Организм может посылать достаточно четкие сигналы о том, подходит ему или нет какая-то пища, и насколько он сыт. Поэтому важно прислушиваться к себе. Питание должно быть разнообразным, с большим количеством минимально обработанной пищи, клетчатки, овощей и фруктов, а также здоровых жиров, передает Medikforum.ru.
Двигаться и растягиваться. Аэробная нагрузка в объеме 150 минут в неделю, а также упражнения на растяжку долго позволяют телу не стареть.
Отказаться от вредных привычек. Курение, излишки алкоголя, избыток ультрафиолета, недостаток сна, - все это именно те факторы, которые лишают вас красоты и заставляют интенсивнее стареть.
Полюбить себя. Высокая самооценка побуждает женщину с вниманием относится к собственному телу и холить его, невзирая на вес или еще какие-то особенности. Кроме того, работает психологический эффект: уверенные в себе женщины привлекают больше внимания и только по одной этой причине кажутся очень красивыми.
Защищаться от инфекций. Необходимо следить за здоровьем так, чтобы острые инфекции не переходили в хронические формы, а хронические заболевания (если они наличествуют) держать под контролем. Следуя данной установке, необходимо проходить профилактические осмотры у кардиолога, невропатолога, стоматолога и гинеколога, проходить маммографию и вакцинацию, знать свои показатели уровня сахара и холестерина в крови, а также артериального давления.
Отдыхать на природе. И как можно чаще. Доказано, что такое времяпровождение отлично снимает стресс и улучшает состояние органов дыхательной системы, а ничто не сказывается на внешности женщины так позитивно, как хороший отдых и здоровый румянец от свежего воздуха.