Можно подумать, что на этой девушке нет макияжа. Но вот длинный список использованной косметики

Визажист Хосе Кореллья делает моделям очень естественный макияж и публикует снимки в Instagram. Недавно он выложил фото с виду не накрашенной девушки, но приложил к посту длинный список косметики, которую использовал для создания такого эффекта. Эта ирония послужила основой для мема о том, что мужчины и женщины имеют очень разные взгляды на красоту.
Хосе Кореллья — визажист и мейкап-мастер из Лос-Анджелеса. Его Instagram посвящен моделям и их макияжу, выполненному самим Хосе. В работе мужчина предпочитает естественные цвета, и, как правило, макияж его моделей максимально приближен к натуральному виду, пишет Medialeaks.ru.
В Instagram у Хосе больше двухсот семидесяти тысяч подписчиков, большинство из которых — девушки. К некоторым постам мужчина добавляет список использованных для макияжа средств, а также аккаунты коллег, участвовавших в работе.
В некоторых списках оказывается более десяти наименований различных косметических средств. Но вся ирония в том, что точно такой же список Хосе прикладывает и к фотографиям, на которых модели выглядят так, будто на них совсем нет макияжа.
Для подписчицы Корелльи по имени Кайс эта странность стала поводом для поста-мема: она указала на разницу между мужским и женским взглядами на мир, а для наглядности использовала фотографию одной из моделей Хосе.
Девушка завершила твит длинным списком косметики из постов визажиста, а также уточнением, которое показывало отношение женщин к такому «естественному» макияжу.
Что видят женщины:
1. Основа — крем для век, бальзам для губ с золотыми блестками, крем для лица.
2. Кожа — тональный крем для коррекции пятен, основа, корректирующий карандаш, жидкие румяна, хайлайтер.
3. Глаза — бальзам для губ на веках, тушь черный бархат.
4. Брови — темно-коричневый карандаш, гель для бровей.
5. Губы — увеличитель для губ.
И приложила соответствующий скриншот из профиля Хосе.
А также выразила свое мнение. Кайс посчитала, что подписчиков-мужчин, следящих за аккаунтом Корелльи, может ждать разочарование, ведь они могут не заметить, что на самом деле девушка накрашена. И ответы не разочаровали, но мнения разделились.
Один из пользователей отметил, что проблемы с восприятием есть не только у мужчин. Но у женщин они выражаются не по отношению к противоположному полу, а при взгляде на самих себя.
В это время некоторые пользователи стали обижаться на Кайс за то, что она раскрыла тайну натурального макияжа, только подтвердив пост девушки.
Пост Кайс за сутки собрал 20 тысяч репостов и 40 тысяч сердечек. Пользователи признали, что для создания натурального образа, им приходится тратить немало времени.
what men see when they say they like women who don’t wear make up:— caramel marijuana (@thenotoriouscma) April 18, 2018
what women see: pic.twitter.com/Tjlm2pn9Q0