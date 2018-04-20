Можно подумать, что на этой девушке нет макияжа. Но вот длинный список использованной косметики

Хосе Кореллья — визажист и мейкап-мастер из Лос-Анджелеса. Его Instagram посвящен моделям и их макияжу, выполненному самим Хосе. В работе мужчина предпочитает естественные цвета, и, как правило, макияж его моделей максимально приближен к натуральному виду, пишет Medialeaks.ru.

В Instagram у Хосе больше двухсот семидесяти тысяч подписчиков, большинство из которых — девушки. К некоторым постам мужчина добавляет список использованных для макияжа средств, а также аккаунты коллег, участвовавших в работе.

В некоторых списках оказывается более десяти наименований различных косметических средств. Но вся ирония в том, что точно такой же список Хосе прикладывает и к фотографиям, на которых модели выглядят так, будто на них совсем нет макияжа.

Для подписчицы Корелльи по имени Кайс эта странность стала поводом для поста-мема: она указала на разницу между мужским и женским взглядами на мир, а для наглядности использовала фотографию одной из моделей Хосе.

Девушка завершила твит длинным списком косметики из постов визажиста, а также уточнением, которое показывало отношение женщин к такому «естественному» макияжу.

Что видят женщины:

1. Основа — крем для век, бальзам для губ с золотыми блестками, крем для лица.

2. Кожа — тональный крем для коррекции пятен, основа, корректирующий карандаш, жидкие румяна, хайлайтер.

3. Глаза — бальзам для губ на веках, тушь черный бархат.

4. Брови — темно-коричневый карандаш, гель для бровей.

5. Губы — увеличитель для губ.

И приложила соответствующий скриншот из профиля Хосе.

А также выразила свое мнение. Кайс посчитала, что подписчиков-мужчин, следящих за аккаунтом Корелльи, может ждать разочарование, ведь они могут не заметить, что на самом деле девушка накрашена. И ответы не разочаровали, но мнения разделились.

Один из пользователей отметил, что проблемы с восприятием есть не только у мужчин. Но у женщин они выражаются не по отношению к противоположному полу, а при взгляде на самих себя.

В это время некоторые пользователи стали обижаться на Кайс за то, что она раскрыла тайну натурального макияжа, только подтвердив пост девушки.

Пост Кайс за сутки собрал 20 тысяч репостов и 40 тысяч сердечек. Пользователи признали, что для создания натурального образа, им приходится тратить немало времени.