Виктория Боня рассказала о родах в Японии

Модель, ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня опубликовала фотографию дочери и рассказала о родах. Женщина призналась, что готова к появлению на свет второго ребенка.
В настоящее время Виктория Боня вместе с подругой и дочкой Анджелиной находится в Японии. Из Страны восходящего солнца модель регулярно выкладывает на своей страничке в социальной сети Instagram различные фотографии. Интересно, что свою шестилетнюю наследницу Виктория снимает исключительно сбоку или со спины, предпочитая не показывать ее лица, пишет Дни.ру.
Так, Боня выложила снимок, на котором Анджелина сфотографирована на фоне буйной японской растительности. Девочка стоит спиной к объективу. "My angel My love! My universe! Вот так быстро растут дети!! Дочка @angelsmurfit скоро перегонит маму по росту... " – написала Боня. Далее звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" призналась, что готова родить второго ребенка. "Пора снова рожать лялечку ", – объявила Виктория.
Напомним, Виктория Боня родила в марте 2012 года от монакского бизнесмена Алекса Смерфита. Маленькая Анджелина появилась на свет в Монако. "Рожать на юге Франции – удовольствие не из дешевых. Моя палата класса люкс стоит восемь тысяч евро в сутки. Предусмотрено проживание родственника – Алекс сможет находиться рядом. Также оплачиваются услуги: доктора – семь тысяч евро, анестезиолога и акушерки – по пять тысяч евро, педиатра, который будет наблюдать за малышом все время пребывания в клинике, – три тысячи евро", – рассказывала Боня.