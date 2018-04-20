Виктория Боня рассказала о родах в Японии

В настоящее время Виктория Боня вместе с подругой и дочкой Анджелиной находится в Японии. Из Страны восходящего солнца модель регулярно выкладывает на своей страничке в социальной сети Instagram различные фотографии. Интересно, что свою шестилетнюю наследницу Виктория снимает исключительно сбоку или со спины, предпочитая не показывать ее лица, пишет Дни.ру .

Так, Боня выложила снимок, на котором Анджелина сфотографирована на фоне буйной японской растительности. Девочка стоит спиной к объективу. "My angel My love! My universe! Вот так быстро растут дети!! Дочка @angelsmurfit скоро перегонит маму по росту... " – написала Боня. Далее звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" призналась, что готова родить второго ребенка. "Пора снова рожать лялечку ", – объявила Виктория.

Напомним, Виктория Боня родила в марте 2012 года от монакского бизнесмена Алекса Смерфита. Маленькая Анджелина появилась на свет в Монако. "Рожать на юге Франции – удовольствие не из дешевых. Моя палата класса люкс стоит восемь тысяч евро в сутки. Предусмотрено проживание родственника – Алекс сможет находиться рядом. Также оплачиваются услуги: доктора – семь тысяч евро, анестезиолога и акушерки – по пять тысяч евро, педиатра, который будет наблюдать за малышом все время пребывания в клинике, – три тысячи евро", – рассказывала Боня.