Пять женских фраз, которые разрушают отношения

Проблема в том, что мужчины и женщины по-разному воспринимают информацию. Поэтому, фразы "Ладно, лучше сама сделаю" или "Будь мужчиной!"? могут привести к неутешительным последствиям, пишет Segodnya.ua.

Американский психолог Энн Кроули утверждает: в семьях, где жена часто повторяет нижеперечисленные пять фраз, вероятность развода через два года составляет 67%. Сделай усилие и не повторяй их больше никогда — и счастье в вашей семье не нарушится, передает Лиза.

1."Ладно, лучше сделаю сама"

Полгода назад ты попросила повесить полочку или починить кран и все еще результата не видать? Что ж, выхода у тебя два: или напомнить еще пару раз, или действительно решить вопрос самой, но не сообщая об этом партнеру.

Боишься, что он заметит? Не волнуйся: большинство мужчин отличаются завидной невнимательностью относительно всего, что касается домашнего быта. А у тех немногих, кто неравнодушен к уюту, полочки давно прибиты и краны не текут.

Даже если партнер несколько раз забыл выполнить вашу просьбу, дайте ему сохранить лицо, не произносите: "Ладно, лучше сделаю сама", — говорит Энн Кроули, семейный психолог из Остина. — Это страшная фраза. Для мужчины она значит, что вы не думаете, что он вообще способен что-то сделать, и вы в нем не нуждаетесь.

2."Мог бы сам догадаться…"

Нет, не мог бы – уж так устроены представители сильного пола, что намеков они не понимают, догадываться не умеют, а все наши "навеивания" их только раздражают. Просто скажи ему прямо, чего ты от него хочешь. Но есть и хорошая новость: мужчины хорошо запоминают случаи, когда любимая отнеслась с восторгом к их инициативе.

Так что если хочешь, чтобы приятные сюрпризы время от времени присутствовали в твоей жизни, почаще говори: "Спасибо, я всегда о таком мечтала, ты такой чуткий и внимательный!"

3."Нам нужно поговорить"

О, это ужасно! Никакие другие слова не способны вселить столько ужаса в сердце мужчины, как эта безобидная, на первый взгляд, фраза. Ты же и сама понимаешь, что говоря такое, ты не собираешься признаваться ему в любви или обсуждать перспективы нашей сборной на чемпионате мира по футболу? Это предвестник долгого серьезного разговора, жалоб и критики. И знаешь, что он сделает рано или поздно? Правильно – сбежит…

4."Будь мужчиной!"

Это прямое оскорбление: каждый мужчина считает себя таковым, и твое сомнение в его принадлежности к великому племени добытчиков и защитников, означает (по его мнению), что ты его не любишь. И даже презираешь. А с такой женщиной мало какой мужчина захочет остаться.

5."Убери за собой. Я не твоя мамочка!"

Если это твердить каждый день, возможно, он и правда вспомнит, какой доброй, ласковой и понимающей была его мать, и как ему было хорошо с ней. Или, по крайней мере, без тебя… Так что прояви изобретательность и придумай более тонкий и действенный способ заинтересовать любимого класть вещи на место или в корзину.

Зато с удовольствием поддерживай любимого в самых, по-твоему, смешных и детских начинаниях: это даст ему подсознательную уверенность в твоей любви и заботе.