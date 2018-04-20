Появился новый вид пластики груди

Американский пластический хирург Норман Роуи рассказал, как к нему начали приходить девушки с просьбой накачать им соски. «Люди уделяют внимание каждой мелочи. Женщинам уже не хватает обычного увеличения груди или ринопластики, они хотят прокачать каждую деталь», — пояснил доктор и добавил, что его пациенты стремятся во всем быть похожими на знаменитостей, пишет Lenta.ru.