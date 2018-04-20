пятница, 20 апреля 2018 г.
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Появился новый вид пластики груди

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Певица Рианна и топ-модели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, которые часто появляются перед публикой без бюстгальтера, задали новый тренд, получивший название «дизайнерский сосок». Об этом сообщает The Sun.

Американский пластический хирург Норман Роуи рассказал, как к нему начали приходить девушки с просьбой накачать им соски. «Люди уделяют внимание каждой мелочи. Женщинам уже не хватает обычного увеличения груди или ринопластики, они хотят прокачать каждую деталь», — пояснил доктор и добавил, что его пациенты стремятся во всем быть похожими на знаменитостей, пишет Lenta.ru.

Процедура представляет собой введение в сосок инъекций со специальным филлером из гиалуроновой кислоты. По словам Роуи, раствор добавляет соскам объем, который заставляет их торчать из-под одежды.

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