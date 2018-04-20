Лагерфельд поплатился за поддержку насильников

Глава Model Alliance Сара Зифф, выступающая за улучшение условий труда в модной индустрии, призвала общественность принять меры против дизайнера. По ее словам, модели слишком долго страдали от сексуальных домогательств, и сейчас, когда у них, наконец, появился шанс рассказать миру о своей проблеме, люди, поощряющие харассмент, должны отвечать за свои слова, пишет Lenta.ru .

В апреле 84-летний модельер высказался в защиту фотографа, обвиненного в домогательстве по отношению к моделям. «Я где-то прочел, что теперь нужно спрашивать модель, удобно ли ей стоять и позировать. Ну это просто перебор, — заявил модельер. — Что касается обвинений в адрес бедняжки Карла Темплара (креативного директора журнала Interview, обвиненного в домогательстве), я не верю ни единому слову. Девчонка пожаловалась, что он пытался стянуть с нее штаны, и человека немедленно отстранили от работы, где он всегда был востребован. Это невероятно. Если не хочешь снимать штаны, не надо становиться моделью! В монастыре для тебя всегда найдется место», — сказал Лагерфельд и назвал моделей «тупыми» и «токсичными».